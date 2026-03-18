Volver | La Tecla Legislativo 18 de marzo de 2026 COMPLETA PERO INCOMPLETA

Picante intercambio en la sesión por el Día de la Memoria

El libertario Nahuel Sotelo pidió que se cuente la “historia completa” leyendo citas de líderes guerrilleros. Diputados camporistas le completaron la historia recordándole el pasado izquierdista de Bullrich y lo que Milei dijo de ella en la campaña de 2023.

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