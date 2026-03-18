18 de marzo de 2026
COMPLETA PERO INCOMPLETA
Picante intercambio en la sesión por el Día de la Memoria
El libertario Nahuel Sotelo pidió que se cuente la “historia completa” leyendo citas de líderes guerrilleros. Diputados camporistas le completaron la historia recordándole el pasado izquierdista de Bullrich y lo que Milei dijo de ella en la campaña de 2023.
Un ácido intercambio tuvo lugar durante la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense por el Día de la Memoria, cuando el diputado libertario Nahuel Sotelo reclamó que se haga una “historia completa” respecto de la violencia de los años 70 y acusó al peronismo y al radicalismo de haber colaborado con la dictadura, y dos diputados peronistas le recordaron que la senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich militó en la izquierda revolucionaria en aquellos años y Milei la acusó de haber colocado bombas.
En su intervención durante la sesión especial, Sotelo cuestionó a las organizaciones de derechos humanos, diciendo que “banalizaron la lucha” e hicieron “un negocio con los derechos humanos”. Y leyó varios fragmentos de textos escritos por dirigentes de organizaciones como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que convalidaban la lucha armada.
“Para que esto no vuelva a suceder, se necesita que se haga una historia completa, y no un relato parcial”, dijo Sotelo, y acusó al peronismo y al radicalismo de haber colaborado con la dictadura.
“Háganse cargo, porque fueron parte”, instó el legislador. En cambio, dijo que el gobierno de Javier Milei “se opone a todas las dictaduras y a todas las miradas absolutistas”. Y cerró su intervención con la frase “Nunca más”.
El camporista Facundo Tignanelli, jefe del bloque de Fuerza Patria, le retrucó con una ironía, dirigiéndose al presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara. Dijo que pedía la palabra “para pedir por favor que los próximos diputados se ciñan al tema de hoy, que es el 24 de Marzo: no es momento para que los diputados le pasen factura a la senadora nacional Patricia Bullrich, recordándole lo que pensaba de ella el presidente de la Nación, Javier Milei”.
Tignanelli hacía referencia a la acusación de Milei hacia Bullrich, por entonces su competidora en la carrera hacia la Casa Rosada, de que había integrado Montoneros y puesto “bombas en jardines de infantes” en los años 70.
Mayra Mendoza, también dirigente de La Cámpora, fue en la misma línea: “Es raro que entre las citas de dirigentes de organizaciones guerrilleras no haya encontrado ninguna de Patricia Bullrich”, ironizó.