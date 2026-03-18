Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de marzo de 2026 NOTA DE GRÁFICA

Lordén: "La Provincia no debería seguir postergando una reforma electoral"

La presidenta del bloque UCR-Unión Cívica Radical, Alejandra Lordén, se refirió a las reelecciones indefinidas, la BUP y el desdoblamiento de las elecciones. También se opuso a la eliminación de las PASO para dirimir liderazgos.

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