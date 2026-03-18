18 de marzo de 2026
NOTA DE GRÁFICA
Lordén: "La Provincia no debería seguir postergando una reforma electoral"
La presidenta del bloque UCR-Unión Cívica Radical, Alejandra Lordén, se refirió a las reelecciones indefinidas, la BUP y el desdoblamiento de las elecciones. También se opuso a la eliminación de las PASO para dirimir liderazgos.
La discusión sobre el calendario electoral, las reglas de juego y la permanencia en el poder empieza a ordenar el escenario político bonaerense de cara a 2027. En ese marco, la diputada y presidenta del bloque UCR-Unión Cívica Radical, Alejandra Lordén, fijó su postura sobre temas como la Boleta Única de Papel, la eliminación de las PASO y las reelecciones indefinidas.
1. ¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? ¿Por qué?
-Sí, creo que es conveniente desdoblar las elecciones en 2027. La provincia de Buenos Aires necesita discutir su propia agenda política, institucional y social sin quedar absorbida por la discusión nacional.
Cuando las elecciones provinciales quedan pegadas a las nacionales muchas veces el debate se nacionaliza y los problemas específicos de los bonaerenses pasan a un segundo plano. Desdoblar permite que la ciudadanía evalúe con más claridad la gestión provincial, a sus legisladores y a sus dirigentes.
2. ¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-Estoy en contra de las reelecciones indefinidas. Creo en la alternancia y en los límites al poder como principios básicos de una democracia saludable. Los periodos establecidos son un tiempo razonable para que un intendente o un legislador pueda desarrollar un proyecto de gestión. Después de ese tiempo es sano que haya renovación, nuevas miradas y nuevos liderazgos. Retroceder en ese sentido sería debilitar una norma que mejoró la calidad institucional en la Provincia.
3. ¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? ¿Por qué?
-Estoy a favor de avanzar hacia la Boleta Única de Papel y hasta he presentado proyectos en la Cámara de Diputados en ese rumbo. Es un sistema más transparente, más moderno y más eficiente. Reduce costos, evita problemas logísticos y facilita el proceso de votación. Además, fortalece la equidad entre las fuerzas políticas y simplifica la experiencia del elector. Creo que la Provincia no debería seguir postergando una reforma electoral que ya ha demostrado buenos resultados en otras jurisdicciones y en la última elección nacional.
4. Eliminación de las PASO. ¿Sí o no y por qué?
-No estoy de acuerdo con eliminar las PASO. Entiendo que para muchos ciudadanos puede resultar incómodo o fastidioso votar más de una vez, pero las primarias cumplen un rol importante: ordenan a los partidos políticos, permiten dirimir liderazgos y ayudan a que la elección general llegue con una oferta electoral más clara. Si se discuten reformas al sistema electoral, deben hacerse con seriedad y planificación, no de manera improvisada. Es decir, con propuestas de cambio en un sentido favorable.
5. ¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-Hoy veo dos grandes preocupaciones que atraviesan la vida cotidiana de los bonaerenses. Por un lado, la crisis del IOMA, que impacta directamente en el acceso a la salud de millones de afiliados y requiere respuestas urgentes. Ya me siento absolutamente reiterativo con este tema. Y por otro, la situación económica y social que golpea a muchas familias, a los trabajadores, a los comerciantes y a quienes hacen enormes esfuerzos para llegar a fin de mes. Resolver estos problemas debería ser una prioridad central de la agenda pública del gobernador Kicillof.