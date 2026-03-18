18 de marzo de 2026
RESPIRO
Fallo clave en EE.UU.: la Justicia frena embargos y le da aire a Argentina en el caso YPF
La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió todos los procesos de ejecución y medidas contra el país hasta resolver la apelación por la expropiación de 2012. El Gobierno lo considera un alivio estratégico en uno de los litigios más costosos de su historia
Argentina obtuvo este miércoles un fallo de alto impacto en el juicio internacional por la expropiación de YPF, al lograr que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispusiera la suspensión temporal de todas las acciones vinculadas a la ejecución de la sentencia en su contra.
La decisión implica que, al menos hasta que se resuelva la apelación de fondo, quedarán congelados los intentos de los fondos demandantes de avanzar sobre activos del Estado argentino, en una causa que representa uno de los mayores riesgos financieros para el país en el ámbito internacional.
El tribunal hizo lugar al planteo de la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, que había solicitado frenar el avance de medidas de ejecución mientras se analiza la validez de la condena dictada en primera instancia. El pedido contó además con el respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que intervino como “amigo de la corte”, un dato que en el Gobierno interpretan como políticamente relevante.
En términos concretos, la resolución suspende el proceso de discovery —instancia clave en la que los demandantes buscan acceder a documentación, comunicaciones y datos de funcionarios—, bloquea cualquier intento de embargo y deja sin efecto momentáneamente los pedidos de sanciones por presunto desacato impulsados por los litigantes.
El caso se remonta a la expropiación del 51% de YPF en 2012, una decisión que derivó en una extensa disputa judicial en tribunales estadounidenses. En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar una suma que inicialmente fue fijada en 16.100 millones de dólares, monto que con intereses acumulados ya supera los 18.000 millones.
La presión judicial se intensificó en 2025, cuando la magistrada avanzó con una orden para que el país entregara el paquete accionario mayoritario de YPF como forma de pago. Esa medida ya había sido suspendida por la misma Cámara de Apelaciones, que ahora volvió a intervenir para frenar el conjunto del proceso de ejecución.
La resolución conocida este miércoles no implica una definición sobre el fondo del litigio, que sigue en trámite, pero sí representa un alivio significativo para la estrategia judicial argentina. En la práctica, otorga tiempo y margen de maniobra al Estado mientras se encamina la instancia decisiva de apelación.
Esa instancia tendrá uno de sus momentos clave el próximo 16 de abril, cuando está prevista una audiencia central en la que las partes expondrán sus argumentos ante el tribunal. De ese proceso dependerá si se confirma o se revierte la condena que pesa sobre el país.
En el Gobierno nacional interpretan el fallo como un paso relevante para contener la presión de los fondos demandantes —entre ellos el grupo Burford Capital— y resguardar activos considerados estratégicos. En esa línea, destacan que la suspensión evita, al menos por ahora, escenarios de ejecución que podrían haber tenido consecuencias económicas y políticas de gran magnitud.
La causa por YPF se convirtió en uno de los litigios más sensibles para la Argentina en el exterior, tanto por el monto en disputa como por sus implicancias sobre la política energética y la soberanía sobre recursos estratégicos.
Si bien la disputa está lejos de resolverse, la decisión de la Cámara de Apelaciones introduce una pausa en el avance de los demandantes y reconfigura el escenario judicial de cara a los próximos meses, en los que se definirá el desenlace de fondo de una causa que ya lleva más de una década.