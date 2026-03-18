Volver | La Tecla Nacionales 18 de marzo de 2026 RESPIRO

Fallo clave en EE.UU.: la Justicia frena embargos y le da aire a Argentina en el caso YPF

La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió todos los procesos de ejecución y medidas contra el país hasta resolver la apelación por la expropiación de 2012. El Gobierno lo considera un alivio estratégico en uno de los litigios más costosos de su historia

Compartir