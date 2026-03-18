18 de marzo de 2026
A MEDIO SIGLO DEL GOLPE
Sesión especial por el Día de la Memoria en Diputados
La Cámara baja bonaerense sesiona en estos momentos en recordación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1983.
La Cámara de Diputados bonaerense sesiona esta tarde en recordación del golpe de Estado que inició la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983, y del que el martes próximo se cumplirán cincuenta años exactos.
Designado como Día de la Memoria, el 24 de marzo es cada año la ocasión de manifestaciones en el centro porteño y otros puntos del país, y desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación, también el foco de debates sobre la violencia de los 70, ya que el gobierno nacional viene difundiendo videos en los que cuestiona a las organizaciones de derechos humanos.
La Legislatura bonaerense también es escenario de recordaciones alrededor de esa fecha. Los diputados realizan en estos momentos la sesión especial, mientras que el Senado lo hará la semana próxima.
“Me sorprende aún hoy, a cincuenta años, seguir escuchando voces que intentan negar o relativizar el horror de aquellos años”, dijo el diputado Gustavo Cuervo, presidente del bloque Nuevos Aires.
Luego de recordar atrocidades como los “vuelos de la muerte” y el robo de bebés, Cuervo hizo un encomio de la figura del fallecido expresidente Raúl Alfonsín y calificó como “un logro de todos” que se haya arribado a “una normativa electoral confiable y transparente”.
“Este año está puesta sobre la mesa la necesidad de hacer alguna modificación en el régimen electoral. Me gustaría llamar un poquito a la prudencia”, dijo Cuervo. “Me parece fundamental tener en cuenta la necesidad de generar consensos muy amplios. No sea cosa de que por toquetear el régimen electoral terminemos poniendo en cuestión su transparencia y su seguridad.”
Cuervo también exhortó al resto de los legisladores a realizar esa reforma política este año, que no es un año electoral. “No repitamos la anomalía del año pasado, en que llegamos a las semanas previas al acto electoral discutiendo en este recinto qué reformas íbamos a implementar”, dijo.