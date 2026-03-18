Volver | La Tecla Legislativo 18 de marzo de 2026 A MEDIO SIGLO DEL GOLPE

Sesión especial por el Día de la Memoria en Diputados

La Cámara baja bonaerense sesiona en estos momentos en recordación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1983.

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