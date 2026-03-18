18 de marzo de 2026
NOTA DE GRAFICA
Rabinovich: "No hay recorrida que hagas donde no te hablen del problema de IOMA"
El presidente del bloque del PRO en Diputados, Alejandro Rabinovich, se refirió a la Boleta Única de Papel, las PASO y el desdoblamiento de las elecciones. Los temas prioritarios de la Provincia y un NO a las reelecciones.
En un año que aparece como cargado de debates electorales y políticos, los distintos sectores comienzan a fijar postura sobre las reformas que se plantean. En ese marco, diputado provincial del PRO y presidente de ese bloque, Alejandro Rabinovich, propone reformar el sistema de primarias. También rechaza las re re e insiste con la Boleta Única.
1. ¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué?
-Lo primero que hay que pensar es en la gente, la que tiene que ir votar. ¿Cuánto es lógico que una persona concurra a votar? No tiene ningún sentido que una persona tenga que ir a votar en un mismo año cuatro o cinco veces, porque le sacás las ganas de participar. Me parece que cuando uno va cambiando las reglas según le convenga, lo que hace es mover el escenario. Creo que hay una solución que trajo la Boleta Única de Papel, que permite poder votar las distintas categorías y que la gente pueda elegir. Eso genera un desdoblamiento de hecho, con lo cual la primera discusión que merece la Provincia es adherir al sistema de Boleta Única.
2. ¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-Nosotros no estábamos a favor de las re reelecciones. Lo planteamos el año pasado cuando vino el debate y mantenemos la misma línea. Creemos que es lógico que en un cargo se pueda estar dos períodos y no más que eso.
3. ¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
-Esta es la primer gran discusión que tenemos que dar. Del PRO ya hemos presentado varios proyectos en 2022 y 2023 para discutirlo como cuestión previa a todas. El sistema de la lista larga de papel es un sistema vetusto, que no sirve, que genera picardías en la propia elección, donde no todos tienen las mismas condiciones. La primera gran discusión que se tiene que dar en la Provincia es entrar a un sistema de Boleta Única de Papel, que ya mostró en octubre que funcionó bien.
4. Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-No tiene ningún sentido que las PASO sean obligatorias para aquellos que no tienen una elección de candidatos. Una PASO, como está armada en la Argentina con la ley de 2009, no tiene ninguna lógica cuando muchas veces se va a PASO donde no hay elección de candidaturas, sino que es una elección obligatoria más que se agrega. Cuando, en realidad, no debería tener obligación de votar porque el partido que yo voy a elegir no tiene una elección. Las PASO debieran ser solamente un sistema en el caso de que los frentes electorales requieran de esa alternativa. No tiene sentido que esté obligado a ir a votar alguien para elegir candidatos que ya son esos candidatos. Es, de vuelta gastar plata y de vuelta que el elector tenga que ir más veces a la elección.
5. ¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-Hay dos grandes temas. Por supuesto, la seguridad, que es un reclamo constante en todos los lugares, como tema global. Y, como tema puntual, IOMA; el abandono que hubo en los últimos años, por parte del gobierno de Axel, de la atención de toda la gente que tiene que atenderse por IOMA. Es un tema que realmente tiene abandonados a muchísimos bonaerenses y no se da solución. No hay recorrida o visitas que hagas donde no te digan el problema de IOMA. Y la seguridad es un tema constante que reclama todo el mundo cuando hablás.