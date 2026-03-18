Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de marzo de 2026 NOTA DE GRAFICA

Rabinovich: "No hay recorrida que hagas donde no te hablen del problema de IOMA"

El presidente del bloque del PRO en Diputados, Alejandro Rabinovich, se refirió a la Boleta Única de Papel, las PASO y el desdoblamiento de las elecciones. Los temas prioritarios de la Provincia y un NO a las reelecciones.

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