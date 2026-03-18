Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de marzo de 2026 VUELTA AL DIALOGO

La Provincia dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de FATE: alcances

Será por 15 días, con la intención de forzar el diálogo entre la empresa y el sindicato SUTNA tras el vencimiento de la intervención nacional. Los trabajadores, que denuncian un "lockout patronal ilegal”, deberán suspender las medidas de fuerza y la empresa está obligada a reabrir las puertas y no tomar medidas.

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