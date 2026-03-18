Estacionamiento medido: rige desde hoy un aumento del 100% y genera rispidez en el Concejo

A partir de este miércoles 18 de marzo, comenzó a regir un nuevo esquema tarifario para el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en la ciudad de La Plata. La medida, oficializada por la Agencia Platense de Recaudación (APR) a través de la Resolución N°4/26, establece un incremento del 100% en los valores, impactando de lleno en el bolsillo de los conductores que circulan por el casco urbano y zonas comerciales.



Nuevos valores y se sostienen las franjas horarias

El esquema actualizado divide la jornada en dos segmentos con precios diferenciados. Durante el horario no pico, que comprende de 7:00 a 10:00 y de 14:00 a 20:00, la tarifa pasó de $300 a $600 por hora. Por su parte, en la franja conocida como hora pico —de 10:00 a 14:00—, el costo ascendió de $500 a $1.000 por hora.



Este ajuste sitúa a las tarifas muy cerca del tope máximo de $1.100 permitido por la Ordenanza Impositiva N° 12.682 para el ejercicio 2026: “Por estacionamiento de vehículos, en zona de estacionamiento medido por vehículo y por hora, según las zonas que delimite el Departamento Ejecutivo, el monto establecido final será $ 1.100”.

Las zonas alcanzadas incluyen puntos neurálgicos como el eje de Calle 12, los Tribunales, el Eje Cívico (Plaza Moreno y Plaza San Martín) y el centro comercial de la zona norte en City Bell.



Según fuentes municipales, la segmentación busca elevar el monto del medido en los momentos de mayor circulación para desalentar la permanencia prolongada y favorecer la rotación vehicular.



Concejales opositores disconformes y con propuestas



La actualización de los costos reavivó discusiones en el Deliberante platense sobre el modelo de movilidad urbana. La oposición presentó proyectos que cuestionan la eficacia del sistema actual.



En primera instancia el concejal Nicolás Morzone (PRO), con una iniciativa totalmente llamativa e irrisoria, impulsó una propuesta para eliminar el SEM y reemplazarlo por un Plan Integral de Ordenamiento, argumentando que el sistema perdió su función ordenadora para convertirse en una herramienta meramente recaudatoria. Realmente suena insólito viniendo de un concejal que cuando fue oficialismo no se le hubiera ocurrido ni de cerca.



Marcando la diferencia, desde la UCR, el edil Gustavo Staffolani propuso la creación de un Régimen de Bonificación para Turistas. Este proyecto busca eximir del pago por hasta 48 horas a los visitantes, con el fin de fomentar el consumo local y la actividad hotelera.



Por otro lado, el bloque de La Libertad Avanza, liderado por Guillermo Bardón, rechazó la medida denunciando una elevada presión tributaria, señalando que bajo la gestión actual el estacionamiento sufrió incrementos acumulados exorbitantes.

En última instancia vale destacar que, este aumento se da en el marco de la reciente aprobación del Presupuesto 2026, que prevé un gasto de casi $500 mil millones para la gestión del intendente Julio Alak.



Desde el oficialismo defienden la coherencia de las subas para sostener los servicios, y la oposición busca instalar el debate sobre si el SEM debe ser una herramienta de orden o una fuente de ingresos en la capital de la Provincia de Buenos Aires.