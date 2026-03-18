Cae la patente de Ozempic y revoluciona el mercado: bajan los precios y se expone su uso global

El vencimiento de la patente de Ozempic en algunos de los mercados más grandes del mundo marca un antes y un después en la industria farmacéutica.



El medicamento, cuyo principio activo es la semaglutida, fue durante años uno de los tratamientos más demandados para la diabetes tipo 2 y, más recientemente, para la pérdida de peso. Ahora, con la caída de su exclusividad, el escenario comienza a cambiar de manera acelerada.



La principal consecuencia es la apertura del mercado a versiones genéricas y biosimilares, lo que ya está generando una competencia creciente entre laboratorios en países como China, India, Brasil y Canadá. Este nuevo contexto empuja una reducción de precios que podría ser significativa, especialmente en regiones donde el costo del tratamiento representaba una barrera para millones de pacientes.



Hasta ahora, el alto valor de Ozempic limitaba su acceso y lo convertía en un producto prácticamente exclusivo de ciertos sectores. Sin embargo, con la aparición de alternativas más económicas, se espera una expansión del consumo que podría tener impacto directo en la salud pública, en particular en el tratamiento de la obesidad, una problemática en aumento a nivel global.



Pero la caída de la patente no sólo tiene efectos económicos. También deja al descubierto datos que hasta el momento permanecían parcialmente ocultos, especialmente en relación con el uso extendido del medicamento más allá de su indicación original. En los últimos años, Ozempic se convirtió en un fenómeno global vinculado al descenso de peso, impulsado tanto por recomendaciones médicas como por su difusión en redes sociales y entre celebridades.

Este uso masivo generó tensiones en los sistemas de salud, incluyendo faltantes en farmacias y dificultades de acceso para pacientes con diabetes que realmente lo necesitaban. Además, comenzaron a surgir advertencias sobre posibles efectos adversos y riesgos asociados a su consumo sin supervisión médica, lo que encendió alertas en organismos regulatorios.



En paralelo, la industria farmacéutica enfrenta un proceso de transformación. Las compañías que dominaban el mercado deben redefinir sus estrategias frente a la irrupción de competidores que ofrecen versiones más accesibles. Algunas optan por reducir precios para mantener su participación, mientras que otras aceleran el desarrollo de nuevos fármacos que puedan reemplazar o mejorar los efectos de la semaglutida.



El desafío no es menor para las autoridades sanitarias, que deberán reforzar los controles para garantizar que los nuevos productos cumplan con estándares de calidad, seguridad y eficacia. La rápida expansión del mercado de genéricos obliga a equilibrar el acceso con la protección de los pacientes.



En este contexto, el fin de la patente de Ozempic no solo redefine el negocio farmacéutico, sino que también abre un debate más amplio sobre el uso de medicamentos para adelgazar, la regulación de su comercialización y el rol de la industria en la promoción de estos tratamientos.

