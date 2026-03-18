18 de marzo de 2026
GRAFICA
Curestis y las PASO: "Si los partidos políticos necesitan una interna que se la paguen ellos"
El presidente del bloque de LLA en el Senado, Carlos Curestis, brindó su perspectiva sobre las elecciones desdobladas, reelecciones, Boleta Única de Papel y las PASO. También puso sobre la mesa los temas urgentes a resolver en la Provincia.
La discusión sobre el calendario electoral, las reglas de juego y la permanencia en el poder empieza a ordenar el escenario político bonaerense de cara a 2027. En ese marco, el senador provincial de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, fija una posición dura: cuestiona el posible desdoblamiento de elecciones, rechaza las reelecciones indefinidas y empuja reformas como la Boleta Única de Papel y la eliminación de las PASO, en línea con el rumbo que impulsa Javier Milei a nivel nacional.
1¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué.
-La pregunta sería ¿para quién es conveniente? Porque tener a la gente yendo a votar cuatro veces, y gastando recursos que la Provincia no tiene, nosotros creemos que es innecesario. Quizás el Gobernador cree que lo beneficia, como si desdoblar las elecciones mejorara su gestión.
2¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-Siguiendo la misma línea, eso solo beneficia a la casta enquistada de la provincia de Buenos Aires. Si no hay alternancia no hay ideas nuevas, no se renuevan las energías para trabajar por el vecino y el control cruzado de poderes empieza a ser muy laxo. Eso lleva a lo que vemos hoy, cajas políticas y corrupción por todos lados, y así la Provincia y los municipios seguirán devastados.
3¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
-Nosotros somos los impulsores de Boleta Única Papel en el Senado de la provincia de Buenos Aires desde hace 2 años ya. Apenas asumimos, la reforma de todo el sistema político fue nuestra bandera. Quedó demostrado en octubre del año pasado que es una opción más barata, más fácil de controlar y que iguala las oportunidades de todos los partidos políticos.
4Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-Hasta ahora las PASO han funcionado como una encuesta adelantada, porque es mentira que haya internas competitivas. Además, solamente han generado incertidumbre y especulación económica, lo que no ha traído nada bueno a nuestro país. En lo personal pienso que tienen que desaparecer; si los partidos políticos necesitan una interna que se la paguen ellos.
5¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-Sin duda, la seguridad. Nosotros ya estamos trabajando para hacernos cargo de eso a partir del primer día en 2027. Pero también hay un gran déficit en educación, salud, y en muchos distritos la carencia de agua potable y cloacas, empeorado por la falta de un sistema de recolección y tratamiento de residuos de todo tipo. La Provincia es una casa que está totalmente desordenada, pero que los bonaerenses tengan un poquito más de paciencia, en 2027 cuando el kirchnerismo pase a la historia y la libertad avance en territorio bonaerense, todas estas cuestiones se van a encarar a fondo como ya lo demostró el presidente Javier Milei a nivel nacional.