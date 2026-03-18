Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de marzo de 2026 GRAFICA

Curestis y las PASO: "Si los partidos políticos necesitan una interna que se la paguen ellos"

El presidente del bloque de LLA en el Senado, Carlos Curestis, brindó su perspectiva sobre las elecciones desdobladas, reelecciones, Boleta Única de Papel y las PASO. También puso sobre la mesa los temas urgentes a resolver en la Provincia.

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