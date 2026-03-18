La Municipalidad de La Plata lanzó dos significativas licitaciones para el mantenimiento del Cementerio y la Terminal

La Comuna busca empresas que garanticen la higiene y el orden diario en estos dos espacios emblemáticos de la ciudad. Las aperturas de sobres están programadas para el 9 de abril en el Palacio Municipal.Aunque el Cementerio funciona como ente autárquico, la contratación del servicio estará a cargo de la Secretaría de Coordinación Municipal durante todo el período. Se trata de la Licitación Pública N° 9/2026, con pliego a $2.000.000. La apertura será a las 12 hs en la Dirección General de Compras (12 entre 51 y 53), y las ofertas se recibirán hasta 30 minutos antes.En paralelo, la Licitación Pública N° 10/2026 para la Terminal de Ómnibus (4 entre 41 y 42), corre con las mismas condiciones: 10 meses de duración, el valor del pliego de $2.000.000 y la apertura el mismo día y horario (12 hs). En este caso, la recepción de propuestas cierra a las 11:30 hs.Es obligatorio estar inscripto (provisoria o definitivamente) en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Comuna. Quienes presenten inscripción provisoria y resulten preadjudicatarios deberán acreditar la inscripción definitiva dentro de los 5 días de la notificación (o antes del vencimiento de la oferta, lo que ocurra primero). De no hacerlo, perderán la garantía de propuesta. Además, deberán adjuntar constancia vigente de Ingresos Brutos (Provincia de Buenos Aires) o Convenio Multilateral.Desde el Municipio destacaron que los pliegos pueden consultarse de manera gratuita en el sitio oficial (www.laplata.gob.ar). También se ofrece asesoramiento por correo electrónico a licitacionespublicas@laplata.gob.ar o de forma presencial en las oficinas de la Dirección General de Compras y Contrataciones (calle 12 51 y 53) de 8 a 14hs.El objetivo de ambas licitaciones es mantener condiciones adecuadas de higiene y mantenimiento en dos puntos neurálgicos de la ciudad, mejorando su funcionamiento cotidiano y la experiencia de quienes los usan a diario.