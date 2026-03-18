18 de marzo de 2026
POLÉMICA
Reforma electoral: el grito de guerra en el MDF contra La Cámpora y el massismo
En el Gobierno bonaerense empujan la posibilidad de habilitar las reelecciones indefinidas, pero no logra consensuar con sus socios en el peronismo. Los dardos desde unas de las terminales del kicillofismo que presagian una dura batalla interna.
Con Axel Kicillof lanzado por la presidencia de la nación, en la provincia de Buenos Aires emerge una gran disputa por la sucesión. De todos modos, uno de los primeros problemas a resolver será el sistema electoral para 2027. En el peronismo las posturas no se encuentran en sintonía y desde uno de los sectores ya muestran los dientes a sus socios.
En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) son varias las terminales que conviven con diferentes perfiles, algunas más beligerantes y otras que evitan el conflicto en plena disputa con el kirchnerismo. La discusión sobre la reforma electoral ya adelanta que no será en paz y se esperan momentos más que tensos.
Desdoblar las elecciones o hacerlas el mismo día de la nacional, sostener las PASO o no, implementar Boleta Única o no, habilitar las reelecciones indefinidas o no, son los principales dilemas. Asimismo, para evitar los dolores de cabeza del 2025, la Justicia Federal ya le aconsejó a la dirigencia política que hagan modificaciones en un año electoral.
“Si quieren destruir el sistema político en argentina se van a tener que hacer cargo La Cámpora y el Frente Renovador”, bramó un dirigente de peso en el kicillofismo en cuanto a los temas a resolver. Es que evalúa que el tándem Máximo Kirchner – Sergio Massa no tienen intenciones de avanzar en la misma sintonía sobre tales puntos a resolver.
A su vez, puso el foco en la posibilidad de que los intendentes puedan ser reelegidos las veces que la sociedad lo considere. “Para ganar la elección hay que habilitar la reelección”, sentenció sobre la idea de cambiar la ley que prohíbe más de dos mandatos consecutivos al frente del municipio.
También fue más allá y consideró que “los que están en contra de eso, no quieren ganar la elección”. El mensaje fue más que claro y anticipa una dura pelea en el peronismo sobre un aspecto medular para el 2027.
Sobre esta discusión, el jefe del bloque de senadores de Fuerza Patria, Sergio Berni, dio sus impresiones a La Tecla. “Entiendo que las elecciones deben estar unificadas. Si el peronismo no expresa el interés general de la Nación, no tiene razón de ser. Si alguien tiene vocación vecinalista, que arme un partido vecinal. Nosotros, en cambio, nacimos para expresar los intereses de la Patria entendida como un cuerpo único. El desdoblamiento no obedece a una cuestión doctrinaria ni a ninguna definición estratégica. También debo decir que no hay proyectos locales sin proyecto nacional”, aseguró.
En cuanto a las reelecciones, el legislador cristinista expresó que “no hay nada más sagrado que la voluntad del pueblo. Vox populi, Vox Dei. Por eso no comparto la limitación de las reelecciones por ley. El pueblo te pone y te saca”. Además, sostuvo: “Lo que sucede es que algunos pretenden solucionar con atajos leguleyos lo que no pueden solucionar desde la política”.
Luego se refirió a la BUP y señaló que “no comparto la Boleta Única de Papel. La boleta tradicional funcionó siempre. En la boleta tradicional están todos los candidatos”. Finalmente, sobre las primarias, lanzó: “Si eliminás las PASO tenés un problema enorme de imposible resolución: cómo elegir democráticamente los candidatos de una propuesta electoral. Corrés el riesgo de legitimar las listas armadas a dedo o mediante elecciones internas con padrones desactualizados”.
La semana pasada, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que la gestión de Axel Kicillof analiza una reforma del sistema electoral provincial tras las dificultades del último proceso, que se realizó bajo una ley de 1946 con plazos ajustados. En ese marco, avanzan conversaciones con la Junta Electoral para modernizar tiempos y procedimientos.
Además, advirtió que debates nacionales como la boleta única y el futuro de las PASO podrían impactar en la provincia, donde las primarias siguen vigentes aunque fueron suspendidas de forma excepcional. También anticipó que volverá a discutirse en la Legislatura la posibilidad de modificar el régimen de reelecciones de intendentes.