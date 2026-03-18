Volver | La Tecla Informe Especial 18 de marzo de 2026 POLÉMICA

Reforma electoral: el grito de guerra en el MDF contra La Cámpora y el massismo

En el Gobierno bonaerense empujan la posibilidad de habilitar las reelecciones indefinidas, pero no logra consensuar con sus socios en el peronismo. Los dardos desde unas de las terminales del kicillofismo que presagian una dura batalla interna.

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