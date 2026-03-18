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18 de marzo de 2026
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Una conciliación frena paro de controladores aéreos y asegura vuelos normales en el fin de semana largo

La medida obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) desactivó el paro

Una conciliación frena paro de controladores aéreos y asegura vuelos normales en el fin de semana largo
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La medida entró en vigencia a partir de las 9:00 horas del 18 de marzo y se extenderá por 15 días. 
 

Durante este plazo, ATE debe suspender toda acción directa de fuerza, mientras que ANAC debe abstenerse de aplicar represalias y asegurar el funcionamiento habitual de los servicios aeroportuarios.
 

El conflicto surgió por el reclamo de pago de incrementos salariales acordados pero no abonados, lo que, según el gremio,  dejaba a los trabajadores con ingresos insuficientes. 
 

La huelga preveía interrupciones en franjas horarias específicas (9-12 y 17-20) y afectaba potencialmente a más de 27 aeropuertos del país, en un momento de alta demanda por el feriado.
 

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, había advertido que el conflicto salarial había llegado al límite por incumplimientos en los acuerdos. Mercedes Cabezas, secretaria adjunta, confirmó que, pese a no querer perjudicar a los pasajeros, la medida era la última opción disponible.
 

El comunicado oficial resalta que la conciliación busca “garantizar la normal prestación de los servicios” y convoca a las partes a negociar con predisposición para resolver el diferendo y preservar la paz social. Ambas partes deben retrotraer la situación al estado previo al conflicto.
 

ATE acató la medida, pero señaló que el reclamo salarial persiste y podría reactivarse al finalizar los 15 días de conciliación. Por ahora, los aeropuertos operan sin interrupciones, evitando complicaciones masivas para miles de pasajeros en este fin de semana largo.

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