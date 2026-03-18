18 de marzo de 2026
REEMPLAZO
ANSES tiene nuevo director: quién es Guillermo Arancibia
El nuevo director ejecutivo tiene amplio recorrido en seguridad social, academia y organismos internacionales.
Fernando Bearzi presentó su renuncia este martes como director ejecutivo de ANSES. El ahora exfuncionario, cercano al ministro de Economía Luis Caputo, había sido designado en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros y se convierte así en el tercer titular en dejar el cargo, después de Osvaldo Giordano y el propio De los Heros. La salida fue acordada y se encuadró, según las fuentes oficiales, en el inicio de una etapa de mayor digitalización y modernización de los procesos del organismo.
Su reemplazante será Guillermo Arancibia, economista con más de 30 años de experiencia en el sector público, la investigación académica y la consultoría. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con un posgrado en especialización financiera de la Universidad de Belgrano. Su perfil combina el paso por organismos nacionales e internacionales con la actividad docente: es profesor adjunto en la Universidad Nacional de San Martín desde 2019 y ha dictado cursos en estadística, macroeconomía y economía monetaria en diversas casas de estudio.
Dentro del sistema de seguridad social, Arancibia tiene un recorrido extenso. En ANSES se desempeñó como Subdirector Ejecutivo de Prestaciones entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, y ocupó la Gerencia General de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. También fue analista senior en la Organización Interamericana de la Seguridad Social y, durante el último año, asesor del Ministerio de Capital Humano, donde participó en la puesta en marcha del Centro de Formación Capital Humano.
La renuncia de Bearzi se produjo el mismo día en que el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, anunció que el Programa Volver al Trabajo (VAT) finalizará el próximo 9 de abril. Los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación en abril y quienes manifiesten interés en capacitarse podrán acceder a vouchers para formación laboral, según informó la cartera oficial.