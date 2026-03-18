18 de marzo de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
El esquema salarial que regirá la planta política del Concejo marplatense en 2026
A través del Decreto 48, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon convalidó las nuevas escalas para el personal de los bloques políticos. Con sueldos que en marzo rozan los 3 millones de pesos para los cargos jerárquicos, el esquema garantiza una indexación trimestral basada en la inflación y dos refuerzos extraordinarios que superan el índice de precios.
En un contexto económico donde la previsibilidad es un activo escaso, el Departamento Deliberativo de General Pueyrredon ha blindado el poder adquisitivo de sus estructuras políticas para el resto del año. El decreto firmado por el presidente del cuerpo, Emiliano Recalt, y su secretario Franco Luchina, oficializa un mecanismo de actualización salarial que no solo sigue de cerca la evolución de los precios, sino que busca ganarle a la inflación en tramos clave del calendario. La medida surge como correlato del Acta Acuerdo sellada entre el municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) en diciembre pasado, extendiendo los mismos beneficios otorgados a los agentes de planta a quienes se desempeñan en los bloques partidarios.
Las cifras de marzo de 2026, calculadas por la Dirección de Liquidación y Control de Haberes, ya muestran el impacto de la recomposición inicial. Según el anexo que acompaña la normativa, cada Secretario de Bloque percibe este mes un sueldo de $2.900.175,48, mientras que los Secretario se sitúan en los $2.175.136,01. En esa línea, cada Auxiliar Técnico I percibe $2.537.649,29, los de categoría Auxiliar Profesional $1.812.609,95, mientras que los Auxiliar Técnico III $1.087.568,16. En la base de la pirámide, cada Auxiliar Técnico percibe $1.450.087,85 mientras que el cargo de Auxiliar Administrativo queda fijado en $725.042,28. Estos valores son el resultado de un goteo mensual que comenzó en enero, aplicando con rezago el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC: los haberes de enero se ajustaron con la inflación de octubre, los de febrero con la de noviembre y los de marzo con el índice de diciembre de 2025.
Sin embargo, el núcleo de la estrategia salarial reside en la cláusula de ajuste trimestral. Con una inflación que en el primer bimestre de 2026 ya acumula un 5,8%, el decreto establece que en abril se aplicará el porcentaje acumulado de todo el primer trimestre sobre los haberes de marzo. Esta dinámica asegura que el personal político no sufra una erosión prolongada frente a la suba de precios. Pero el dato político más relevante aparece en los meses de julio de 2026 y enero de 2027. En esos períodos, la actualización no se limitará a empatar el IPC acumulado del trimestre anterior, sino que dicho porcentaje se incrementará en un 50% adicional, funcionando como una suerte de "cláusula gatillo plus" que garantiza una recuperación real del salario por encima de la inflación medida.
La convalidación de estas escalas, fechada el 3 de marzo de 2026, transparenta el costo de la estructura política en un año que asoma complejo. Mientras la administración pública busca equilibrar las cuentas, el Concejo Deliberante asegura un sendero de estabilidad para sus cuadros técnicos y auxiliares, atando sus destinos a la paritaria municipal y blindando sus ingresos con un sistema de compensación que, a diferencia de otros sectores, tiene garantizado un crecimiento real frente al costo de vida.