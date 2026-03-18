Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de marzo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

El esquema salarial que regirá la planta política del Concejo marplatense en 2026

A través del Decreto 48, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon convalidó las nuevas escalas para el personal de los bloques políticos. Con sueldos que en marzo rozan los 3 millones de pesos para los cargos jerárquicos, el esquema garantiza una indexación trimestral basada en la inflación y dos refuerzos extraordinarios que superan el índice de precios.

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