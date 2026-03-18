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18 de marzo de 2026
VISTO BUENO DEL CONCEJO

Intendente en modo vacaciones: quién ocupa el puesto de Barrera tras el ok a su licencia

El Concejo trató y aprobó el expediente enviado por el Ejecutivo; un histórico dirigente conducirá la gestión de manera interina.

Intendente en modo vacaciones: quién ocupa el puesto de Barrera tras el ok a su licencia
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El intendente Gustavo Barrera solicitó formalmente una licencia en su cargo. El pedido fue enviado desde el Departamento Ejecutivo mediante un expediente firmado por el propio mandatario y elevado al Concejo Deliberante para su tratamiento.

Durante la sesión celebrada el lunes, los concejales votaron a favor de conceder la licencia. El cuerpo legislativo dio así curso al trámite institucional iniciado por el Ejecutivo, habilitando la ausencia temporaria del jefe comunal.

Durante el período de licencia, la conducción del municipio quedará en manos de Pedro "Lale" Iannuzzi, histórico dirigente local que ya ha ocupado la intendencia en carácter interino en oportunidades anteriores. Iannuzzi, actual funcionario municipal, asumirá las responsabilidades del Ejecutivo hasta el regreso de Barrera.

No se informaron oficialmente los motivos ni la duración prevista de la licencia. La designación de Iannuzzi sigue el procedimiento habitual establecido para estos casos en el marco de la normativa municipal vigente.

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