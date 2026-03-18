Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de marzo de 2026 VISTO BUENO DEL CONCEJO

Intendente en modo vacaciones: quién ocupa el puesto de Barrera tras el ok a su licencia

El Concejo trató y aprobó el expediente enviado por el Ejecutivo; un histórico dirigente conducirá la gestión de manera interina.

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