Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de marzo de 2026 GRAFICA

Berni: “Si el peronismo no expresa el interés general de la Nación, no tiene razón de ser”

El senador provincial rechazó el desdoblamiento electoral, defendió las PASO y la boleta tradicional, y apuntó contra la Nación por el recorte de fondos a la provincia de Buenos Aires.

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