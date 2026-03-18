18 de marzo de 2026
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Berni: “Si el peronismo no expresa el interés general de la Nación, no tiene razón de ser”
El senador provincial rechazó el desdoblamiento electoral, defendió las PASO y la boleta tradicional, y apuntó contra la Nación por el recorte de fondos a la provincia de Buenos Aires.
El senador provincial rechazó el desdoblamiento electoral porque, a su entender, tribaliza al peronismo y lo priva de una propuesta programática única. Defendió las PASO como conquista democrática irrenunciable, cuestionó la Boleta Única de Papel por considerar que esconde candidatos, y denunció que la Nación castiga financieramente a la provincia de Buenos Aires por razones políticas.
1 ¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué
1.- No creo que la política deba reducirse a la administración de problemas locales. Creo en un Proyecto Nacional y el peronismo debe ser el vector que lo exprese. Por eso descreo de las propuestas electorales desdobladas, porque ello supone desarticular al peronismo, tribalizarlo y convertirlo en una confederación de partidos locales incapaces de tener una propuesta programática única. Entiendo que las elecciones deben estar unificadas. Si el peronismo no expresa el interés general de la Nación, no tiene razón de ser. Si alguien tiene vocación vecinalista, que arme un partido vecinal. Nosotros, en cambio, nacimos para expresar los intereses de la Patria entendida como un cuerpo único. El desdoblamiento no obedece a una cuestión doctrinaria ni a ninguna definición estratégica. También debo decir que no hay proyectos locales sin proyecto nacional. ¿O alguien cree que es posible un municipio próspero en el marco de un país devastado? O damos una pelea única todos juntos o nos dispersamos en un desdoblamiento que solo servirá para profundizar nuestras debilidades.
2 ¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
2.- No hay nada más sagrado que la voluntad del pueblo. Vox populi, Vox Dei. Por eso no comparto la limitación de las reelecciones por ley. El pueblo te pone y el pueblo te saca. Además, la Constitución provincial lo permite. La ley no puede construir restricciones legales que la Constitución no consagra, porque eso significa desvirtuar la propia Constitución y el espíritu del constituyente. No se puede poner un bozal a la voluntad popular. Si la ciudadanía no está de acuerdo con una reelección, votará a otro. Tan simple como eso. Lo que sucede es que algunos pretenden solucionar con atajos leguleyos lo que no pueden solucionar desde la política.
3 ¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué
3.-No comparto la Boleta Única de Papel. La boleta tradicional funcionó siempre. En la boleta tradicional están todos los candidatos. En la boleta única apenas los primeros porque no hay lugar para que figuren todos los candidatos. Eso es un disparate. Critican la boleta tradicional y la lista sábana, pero en su reemplazo proponen un sistema que directamente esconde a casi todos los candidatos. Es absurdo e inconstitucional. Otra vez lo mismo, buscan modificar la legislación electoral para conseguir lo que no pueden obtener en las urnas. Hay que recordar que la Constitución Nacional establece que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema político. Se deben elegir partidos políticos que son la expresión de intereses concretos y de proyectos de Nación concretos. No se eligen caras sueltas. Por eso la boleta que algunos llaman tradicional es la que mejor expresa este concepto que fue receptado en la constitución reformada del 94.
4 Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
4.-Si eliminás las PASO tenés un problema enorme de imposible resolución: cómo elegir democráticamente los candidatos de una propuesta electoral. Si eliminás las PASO corrés el riesgo de legitimar las listas armadas a dedo o mediante elecciones internas con padrones desactualizados. Los EEUU, por ejemplo, tienen primarias abiertas y allí funciona muy bien. Las PASO son un elemento ordenador de la política a través de la voluntad ciudadana. Es el propio pueblo elector quien ordena una propuesta electoral y define candidatos. Ese concepto es fundamental y no puede ser desvirtuado mediante una reforma regresiva que suponga volver a las peores prácticas amañadas se la política. Hay tres hitos en materia electoral en nuestra historia: la ley Sáenz Peña que permitió el voto secreto, universal y obligatorio; la ley de voto femenino y la ley de las Paso. Finalmente quiero señalar una curiosidad: las PASO han beneficiado más a las fuerzas no peronistas que al propio peronismo. Es decir que no hago una defensa de las PASO pensando en el beneficio propio sino poniendo por encima el interés general. Si se tratara de la propia conveniencia ya mismo impulsaríamos su derogación.
5 ¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
5.- Uno de los grandes problemas de la Provincia es la quita de recursos de la coparticipación por una normativa absolutamente injusta y regresiva. Ahora se suma la quita arbitraria de los recursos no coparticipables que dependen de la voluntad del PEN. La provincia de Buenos Aires y el gobernador a Kicillof sufren la falta de criterio de un Gobierno Nacional que premia a los gobernadores sumisos y castiga a los opositores, y Tanto se habla de institucionalidad en nuestro país. Aquí hay un tema a resolver con un gran acuerdo nacional que coloque a la provincia de Buenos Aires en el lugar que se merece, en función de lo que aporta al PBI nacional. Los bonaerenses aportamos casi el 40 por ciento de lo que recauda la Nación pero recibimos mucho menos. Esa situación de discriminación económica y financiera representa una grave restricción que condiciona el propio desarrollo de nuestra provincia. Es algo que debemos modificar.