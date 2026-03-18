Hoja de ruta nacional de Kicillof 2027

La carrera presidencial del Gobernador bonaerense lo obliga a desembarcar en otras provincias y afinar coordenadas.El plan para tender puentes y evitar tensiones con estructuras peronistas
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“Hay otro camino”, repite Axel Kicillof cuando ensaya una salida a la encerrona en la que se encuentra el país ante las medidas que implementa el presidente Javier Milei. La carrera hacia la Casa Rosada que inició el Gobernador está llena de obstáculos mientras ya piensa una hoja de ruta para hacer pie en otras provincias. Los trazos gruesos de una estrategia para llegar al 2027 con chances de coronar ya comienzan a notarse.
Una de las tareas que marcó el primer mandatario provincial es la de construir el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en todo el país. En medio de discusiones en torno a la amplitud que debe tener el peronismo, el kicillofismo empieza a profundizar su operativo para desembarcar en diferentes puntos de Argentina.
“Cada provincia es un mundo”, contó a La Tecla uno de los principales armadores que designó Kicillof al momento de explicar cómo será la avanzada para llegar a cada rincón. Por ese motivo, consideran que habrá una forma de actuar diferente en función del estado de situación en que se encuentre cada territorio.
La fuente indicó que “hay provincias con gobernadores que son cercanos y ahí no vamos a hacer un armado para competir”. No obstante, aseguró que la idea es “trabajar con ellos para aportar a lo que ya existe”.
En cuanto a las jurisdicciones en las que el peronismo no gobierna, en el kicillofismo sostuvieron que en las que “haya una jefatura política reconocida” se apoyarán allí para hacer pie y coordinar. Entonces, contaron que “ahí vamos a trabajar con los armados que existen”, y pusieron como ejemplo tanto Chaco como Misiones.
En los puntos más conflictivos, donde el justicialismo está en el fondo del mar y con crisis difíciles de resolver, tendrán otro cuidado. Acá, la idea —según relataron— es primero dialogar con diferentes sectores y “evaluar quién nos representa más”.
Para tales evaluaciones se llevan a cabo diferentes reuniones con dirigentes de todo el país, para tener un mayor conocimiento de cada uno. Estos encuentros tienen sede en La Plata y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Recibimos muchos compañeros y hablamos sobre cuáles son sus necesidades”, aseguró la misma fuente.
Si bien hasta el momento la calibración del discurso de Kicillof no se afinó para cada territorio en particular, ahora se encuentran en el proceso de “entender qué problema tiene cada provincia y cómo piensa el peronismo en esa zona”. La intención pasa por construir una agenda que contemple las particularidades productivas, sociales y políticas de cada distrito.
“Tenemos que diseñar políticas específicas para el interior de las provincias, no alcanza con el Conurbano, que es gran caudal de votos, pero eso no te salva. Tenemos que juntar los votos en el interior del país”, expresaron a este medio sobre la proyección nacional. En el entorno del Gobernador entienden que el desafío electoral no se limita al peso del Gran Buenos Aires y que la construcción política necesita ampliar su base territorial.
Una de las preocupaciones existentes sobre el armado y la sumatoria a una multiplicidad de espacios reside en torno al perfil, antecedentes y perspectivas de quienes lo componen. Es que el rechazo al kirchnerismo suele permear más como aglutinador que el horizonte estratégico planteado.
Al respecto, desde el kicillofismo manifestaron que “cuando uno decide armar un movimiento, participan todos los que quieren. A algunos habrá que regarlos y a otros podarlos un poco. Hay que ver quién es cada uno. Nosotros no tenemos derecho de decirle ‘vos no sos del MDF’”. Según sostienen, la etapa actual apunta a ampliar la base política del espacio y consolidar vínculos con dirigentes de distintos puntos del país, con la mirada puesta en el escenario electoral de 2027.
De esta manera, Kicillof mira con atención dónde poner cada pie para evitar posibles inconvenientes. Si bien aplazó la gira por las provincias para el segundo semestre, ahora surgió la posibilidad de que visite Tierra del Fuego para un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas. El dinamismo de la política también se lleva puesto a quien quiere presidir el país en 2027.
La amplitud del frente de discusión
El peronismo no encuentra una brújula con la que pueda encarar un camino para derrotar a Javier Milei y las discusiones internas se dan a cielo abierto. Los fracasos electorales ahora ponen a prueba su capacidad de balance para evitar los errores que ya cometieron.
En ese marco, la reunión de Miguel Pichetto con Cristina Fernández hizo mucho ruido en varios sectores. El diputado nacional luego contó que le propuso a la expresidenta hacer un frente anti Milei y estalló la polémica.
En la provincia de Buenos Aires se hicieron eco de los movimientos de CFK y las señales que envió de cara a los tiempos que corren. En ese marco, coincidieron en que el peronismo debe incluir a otros sectores que hoy no están contenidos.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, expresó que “lo que pasó es que achicamos la frontera. Volver a las bases es ampliarlas. No volver a las bases es quedarnos chiquitos reducido”.
“Después se verá con quiénes, bajo qué circunstancias, pero creo que hay que lograr algunos puntos de consenso y que que todas las fuerzas del campo popular, algunas más progresistas, algunas más conservadoras, van a estar de acuerdo”, sentenció.
Los dos históricos ungidos para esculpir la candidatura nacional
Axel Kicillof deberá trascender las fronteras de la provincia de Buenos Aires para desembarcar en territorios tan diversos como, en muchos casos, desconocidos para su armado político. El desafío no es menor: para proyectarse en el plano nacional necesita comenzar a tejer vínculos fuera del distrito que gobierna, en un escenario complejo para el peronismo, marcado por niveles elevados de fragmentación interna y disputas entre distintos sectores de la fuerza.
En ese contexto, una de las tareas centrales pasa por construir una estructura política que le permita tener presencia en el interior del país y abrir canales de diálogo con dirigentes de distintas provincias. Ese trabajo, según el esquema que se empieza a delinear, deberá realizarse de manera quirúrgica, con interlocutores capaces de moverse en un mapa político heterogéneo y atravesado por tensiones internas.
Por ese motivo, el Gobernador pensó en dirigentes históricos del peronismo, con trayectoria territorial y experiencia en la gestión, pero también con capacidad para entablar diálogo con distintos sectores sin ataduras ni limitaciones. La idea es que puedan funcionar como una suerte de embajadores políticos en el interior del país, con la tarea de comenzar a tender puentes y colaborar en la construcción de los primeros vínculos para un eventual armado nacional.
En ese esquema aparecen dos nombres con peso propio dentro del peronismo bonaerense: los exintendentes Julio Pereyra y Alberto Descalzo. Ambos fueron elegidos por Kicillof para cumplir un rol clave en la etapa inicial de ese proceso político.
Los dos dirigentes, históricos jefes territoriales de Florencio Varela e Ituzaingó respectivamente, aparecen como los coroneles del gobernador en esta etapa, con la responsabilidad de ayudar a diagramar el mapa político y trazar la hoja de ruta hacia el 2027. Pereyra y Descalzo, referentes de la Primera y la Tercera sección electoral, deberán además cumplir la tarea de acercar al mandatario bonaerense con dirigentes y estructuras del resto de las provincias.
Los primeros pasos fuera de PBA de los que integran el MDF
El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) posee una diversidad de organizaciones y espacios que lo componen. Dentro del esquema sobresalen las agrupaciones que impulsan los dirigentes del círculo íntimo de Axel Kicillof.
En la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, encabezó un plenario de su corriente llamada Kilómetro Cero. La iniciativa surgió hace unos dos años con el objetivo de contener a quienes ya planteaban al gobernador bonaerense como alternativa presidencial en 2027, pero también para desarrollar una propuesta en el territorio porteño.
Asimismo, en la patagonia también hubo acción por parte del kicillofismo y la provincia de Río Negro alojó un acto en ese sentido. San Carlos de Bariloche fue el escenario que albergó un plenario del Frente Popular Patria y Futuro.
El armado que fue presentado en La Plata por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ahora muestra su crecimiento.
La jornada se llevó a cabo con debates políticos en el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional del Comahue. Además, hubo representantes de Chubut.
En la oportunidad, formalizaron la puesta en marcha de la la Junta Promotora de Patria y Futuro Río Negro. La intención es impulsar la organización y el desarrollo del espacio en todo el territorio el suelo rionegrino.
Fuentes consultadas, explicaron a La Tecla que se trata de un espacio más que integra el Movimiento Derecho al Futuro en busca de plantear otra herramienta destinada a un perfil particular de la militancia. Se trata de un espacio más vinculado con experiencias de la centro izquierda y que no forman parte de la estructura orgánica del Partido Justicialista ni de otras agrupaciones tradicionales.
Los nombres para armar los ejes salud, educación y ciencia
El programa de gobierno del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) se encuentra en plena construcción, más allá de las muestras que brinda Kicillof con su gestión en la provincia de Buenos Aires. Mientras recibe críticas y sugerencias sobre cómo aborda distintas problemáticas en el territorio bonaerense, el Gobernador diseña una guía de acción y piensa en una plataforma con temas de trascendencia para cada región.
Uno de los aspectos centrales será mostrar un claro contrastre con las políticas planteadas por el presidente, Javier Milei. La elaboración de propuestas para marcar la diferencia con La Libertad Avanza será en todas las áreas.
El MDF Educación estará a cargo de Alberto Sileoni, el extitular de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. De este modo, será quien defina los trazos generales de un ámbito medular para la sociedad.
Asimismo, en Salud el elegido para coordinar las diferentes acciones es Daniel Gollán, exministro Salud y que hasta hace poco ocupó una banca en el Congreso de la Nación. El dirigente ya realizó varias jornadas de encuentro con militantes en varios municipios. En cuanto al sector de la Ciencia, el designado para plasmar las ideas es Roberto Salvarezza. En la actualidad ocupa el cargo de presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires.
A su vez, en el eje Universidad estará como coordinador Alejandro Villar. Se trata del titular del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico. De este modo, la idea de profundizar el armado de una plataforma comienza a tomar cuerpo a paso lento y con nombres designados.