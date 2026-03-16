16 de marzo de 2026
OCTAVA SECCIÓN
Armado LLA: para quiénes juegan a nivel nacional los referentes de la octava
El mapa local muestra a referentes heterogéneos dentro de la fuerza violeta. Quiénes son y a quiénes reportan. La interna y las aspiraciones 2027 que asoman
Los representantes de la oposición por La Libertad Avanza ya están en funciones en el concejo platense. Un referente es el del bullrichista Juan Pablo Allan, exsenador y exdirector del Registro Nacional de Armas (RENAR), que sin dudas, se encolumna detrás del armado de la ministra de Seguridad Nacional.
La pregunta que surge cuando pensamos en el concejal es cómo será su labor en el recinto, ya que recientemente fue nombrado como presidente de la comisión de Seguridad en el Concejo.
Por otro lado, entre las nuevas caras que aparecen en las filas libertarias, asoman los nombres de Sabrina Morales y Gastón Álvarez, que se sumaron al cuerpo de ediles en diciembre de 2025.
Morales es una de las karinistas del bloque. Está alineada con la secretaria general de la Presidencia y titular de LLA, Karina Milei, y responde al armador provincial Sebastián Pareja y los legisladores provinciales Juan Osaba y Matías de Urraza. La concejala fue noticia este verano cuando decidió, para la tribuna, pintar ella misma las paredes de su oficina en la municipalidad.
En aquel entonces, fuentes legislativas explicaron que el personal de mantenimiento del cuerpo "tenía mucha demanda" para realizar refacciones y que, por ello, la concejala "se puso a pintar y restaurar la oficina ella junto a su equipo de trabajo" para acelerar los tiempos. Todo para el circo.
En la misma sintonía, el concejal Gastón Álvarez, ni bien asumió, inició trabajos para pintar su oficina del color que define a LLA: el violeta. También se supo que decoró el ingreso a la oficina con una impresión en 3D del águila que representa al partido y con tres cuadros alusivos al líder nacional, Javier Milei: uno de ellos tiene al presidente, mientras que en los otros dos hay leones.
Álvarez, como Morales, es karinista y milita junto a los legisladores Osaba y De Urraza. El año pasado, en la primera sesión del Concejo con la nueva composición libertaria, no pasó desapercibido, puesto que cruzó y expuso a los ediles del PRO –que antes del recambio habían sido socios de LLA– porque votaron a favor de una ordenanza de Julio Alak para modificar el Ematur, y no en línea con el bloque libertario.
En ese momento, la reforma salió y tuvo curso con los votos de Fuerza Patria, el PRO, ASAP Nueva Generación, Propuesta Vecinal y la UCR. Solo votaron en contra los siete concejales de La Libertad Avanza.
En el mismo sentido, la nueva concejala que se merece un párrafo aparte es Soledad Pedernera, quien milita en "Las Fuerzas del Cielo", el espacio del asesor presidencial Santiago Caputo. En sus perfiles en las redes sociales se define como: “Platense, mamá de Mía y More, y concejal de Javier Milei”, mostrando su fanatismo por el líder liberal.
Pedernera se muestra como una libertaria pura y dura, parte de los argentinos de bien.
demás, se considera parte de la nueva generación que viene a establecer el orden que el país necesita, festeja y apoya cada una de las iniciativas que llevan adelante los libertarios a nivel provincial y nacional y es una acérrima militante de la “Guardia Pretoriana del Presidente Milei”, liderada por el influencer “Gordo Dan”.
Todos se sumaron a los concejales Guillermo Bardón, Florencia Defeo que responden a la platense Carolina Píparo y Florencia Barcia, que asumió con la boleta del PRO y rápidamente se sumó al bloque libertario. A Bardón, Defeo y Barcia les quedan dos años más de mandato.
De esta forma, el bloque quedó con 7 integrantes en el Deliberante local y ahora cuenta con 4 presidencias en las comisiones: Juan Pablo Allan en Seguridad, Gastón Álvarez en Obras Públicas, Sabrina Morales en Ambiente y Florencia Barcia en Transporte.