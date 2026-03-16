Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de marzo de 2026 OCTAVA SECCIÓN

Armado LLA: para quiénes juegan a nivel nacional los referentes de la octava

El mapa local muestra a referentes heterogéneos dentro de la fuerza violeta. Quiénes son y a quiénes reportan. La interna y las aspiraciones 2027 que asoman

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