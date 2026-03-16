Condenaron a 23 años de prisión al asesino de Kim Gómez: un cierre judicial para un crimen que conmocionó a La Plata

El juicio por el asesinato de Kim Gómez, la niña de siete años víctima de un trágico episodio de inseguridad en el barrio Altos de San Lorenzo, llegó a su conclusión este lunes con una sentencia que impone 23 años y cuatro meses de prisión efectiva al acusado.



El joven, que al momento del crimen contaba con 17 años y hoy tiene 18, fue declarado responsable del delito de "homicidio en ocasión de robo" por el Tribunal N°1 de Responsabilidad Juvenil de La Plata, integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro.



Este caso, que sacudió a la opinión pública de La Plata y sus alrededores desde febrero de 2025, cuando ocurrió el hecho, destaca por su crudeza y por involucrar a un menor de edad como autor. Kim Gómez, una niña inocente de apenas siete años, perdió la vida en un contexto de robo.



La fiscal Mercedes Catani, a cargo de la acusación, sostuvo desde el inicio que el crimen debía calificarse como homicidio en ocasión de robo, argumentando que el intento de sustracción de bienes derivó en el fatal desenlace. En consecuencia, solicitó una pena de 23 años y cuatro meses de prisión efectiva, considerando la intencionalidad implícita en el acto y el impacto social del delito. Esta posición fue respaldada por evidencias recolectadas durante la investigación, que incluyeron testimonios, pericias forenses y reconstrucciones del hecho.



Por el contrario, la defensa del acusado T.G. intentó mitigar la calificación del delito, proponiendo que se tratara de un homicidio culposo, es decir, sin intención deliberada de causar la muerte. Bajo esta perspectiva, pidieron una condena reducida a siete años, enfatizando la minoría de edad del joven al momento del crimen y posibles atenuantes como el contexto socioeconómico o la falta de antecedentes graves. Sin embargo, los jueces desestimaron esta solicitud, alineándose con la visión de la fiscalía.

