16 de marzo de 2026
COLETAZOS
En el PJ de Lobería avisan que “somos peronismo loberense” y no forman parte del MDF
José Orbaiceta ganó la elección interna por el justicialismo local y dejó sus primeras consideraciones al respecto. El dirigente rehúye a las etiquetas, tiende puente con todos los sectores y sueña con un gobierno municipal en 2027.
Tras las elecciones internas en el Partido Justicialista (PJ) bonaerense del domingo comienzan los primeros coletazos. La lista ganadora de la disputa en el distrito de Lobería planteó una tercera posición entre el kicillofismo y el kirchnerismo por lo que se desmarca de ambos sectores. En esa línea, convocaron a construir de cara al 2027.
Con los resultados de las 16 contiendas ya conocidos desde el Gobierno bonaerense resaltaron las victorias obtenidas en 10 municipios para el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). En la lista se encontraban: Morón, San Miguel, San Nicolás, San Antonio de Areco, Zárate, Balcarce, Lobería, Roque Pérez, Sadillo y Lincoln.
De todos modos, desde Lobería comenzaron a alertar que esa etiqueta no los contenía por completo y explicaron su situación. En diálogo con La Tecla, el ganador de la elección, José Orbaiceta, explicó la orientación política que poseen en medio de la guerra entre el kicillofismo y el cristinismo.
En primera instancia la agrupación “La 12 de Marzo” se quedó con el triunfo luego de realizar una alianza con el espacio del dirigente Walter “Tito” Fernández. El nombre del espacio se debe al día en que nació el exintendente, Hugo Rodríguez, quien fuera asesinado en el 2013.
La victoria fue ante la boleta del MDF que llevó a Leticia Toledo, espacio liderado localmente por Julio Sarragoicochea. También dejó en el camino a la papeleta encabezada por Natalia Beraza, con respaldo del presidente del PJ local, Juan Pablo Cappelli, en alianza con La Cámpora.
Orbaiceta recordó que en la última elección interna se presentó y perdió contra Capelli por unos 80 votos. “Aprendimos de esa derrota y continuamos en el proceso de construcción del justicialismo local”, añadió.
Entonces, indicó que la lista “refleja la posición de los afiliados peronistas de base, que apoyan a su gobernador Axel Kicillof y quieren a Cristina libre porque es una injusticia que esté presa”. Luego, expresó que “no nos gustan ni distinguimos las peleas que hay en la cúpula, que serán legítimas, pero nuestro cotidiano es otra cosa”.
El dirigente contó que “nos están ubicando que somos del MDF, pero nosotros somos peronismo loberense. Sabemos que Axel es nuestro presidente del PJ provincial, lo acompañamos, pero no somos de la orgánica del MDF”. A su vez, lanzó: “somos justicialistas, construimos mayorías”.
“Nosotros tenemos una amistad muy grande con el compañero intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, pero también del entorno de Gabriel Katopodis”, indicó. Además, contó que “ahora que llegamos vamos a ir adelante con la orgánica y las resoluciones que plantee el PJ provincial y nacional. Somos parte de la orgánica del partido”.
Más adelante, Orbaiceta detalló que tiene tres lineamentos centrales para desarrollar como política en el distrito. “El partido es de los afiliados, no es un sello electoral nada más. Tiene que haber mayor diálogo con los afiliados, con ida y vuelta porque el afiliado no es un convidado de piedra”, consideró como primera medida. En segundo lugar, expresó que van a tener “diálogo con la comunidad porque los justicialistas construimos eso”. Por último, remarcó: “Tenemos que armar una propuesta hacia el 2027”.