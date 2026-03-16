Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de marzo de 2026 COLETAZOS

En el PJ de Lobería avisan que “somos peronismo loberense” y no forman parte del MDF

José Orbaiceta ganó la elección interna por el justicialismo local y dejó sus primeras consideraciones al respecto. El dirigente rehúye a las etiquetas, tiende puente con todos los sectores y sueña con un gobierno municipal en 2027.

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