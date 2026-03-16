16 de marzo de 2026
SIN MILANESAS
¡Numerarse!: Macri pasa lista en Parque Norte y vislumbra el PRO 2027
El ex Presidente convocó al Consejo Nacional, que tendrá lugar este jueves 19 en Parque Norte. La relación con La Libertad Avanza y un recuento de "leales" concentrarán la atención. Candidatos propios, un clamor de algunos sectores.
Problemas de agenda de Mauricio Macri postergaron para este jueves la convocatoria al Consejo Nacional del PRO, que será, en los hechos, un testeo del ex Presidente sobre la actualidad del partido de cara a 2027.
La cita, a realizarse en Parque Norte, reunirá a gobernadores, legisladores, intendentes y dirigentes amarillos para definir, entre otras cosas, la estrategia política y analizar el momento actual del vínculo con La Libertad Avanza.
Se espera la presencia de gobernadores como Nacho Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y dirigentes como Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal y Hernán Lombardi, además de legisladores nacionales y provinciales.
En este aspecto, las miradas estarán puesta tanto en las presencias como en los faltazos. Un caso a observar es el del ministro del Interior, Diego Santilli, transformado en un alfil de Javier Milei, además de Cristian Ritondo, reelecto titular del PRO bonaerense y que ve desgastada su relación con el Ejecutivo en los últimos meses.
El propio Macri admitió que hace mucho tiempo que no dialoga con el Presidente (“ya no comemos milanesas”, ironizó), y antes había asegurado que el partido por él creado tendrá candidatos propios en 2027.
La misma postura mostró la ex gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, Vidal planteó que el PRO debe presentar un candidato propio. Según explicó, el espacio puede ofrecer una alternativa racional frente a la polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo. “Nuestro mejor servicio es garantizar equilibrio más allá de Milei”, afirmó la ex mandataria provincial.