Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de marzo de 2026 SIN MILANESAS

¡Numerarse!: Macri pasa lista en Parque Norte y vislumbra el PRO 2027

El ex Presidente convocó al Consejo Nacional, que tendrá lugar este jueves 19 en Parque Norte. La relación con La Libertad Avanza y un recuento de "leales" concentrarán la atención. Candidatos propios, un clamor de algunos sectores.

Compartir