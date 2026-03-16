Retiros voluntarios de ANSES: cómo hacer para anotarse y cómo serán las compensaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha puesto en marcha un nuevo Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), dirigido a sus empleados de planta permanente con al menos dos años de antigüedad. Esta medida, formalizada a través de la Resolución 68/2026, busca reducir la planta de personal y eficientizar los recursos públicos, alineándose con las directivas de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, en conjunto con la Secretaría de Hacienda.



El programa permite la desvinculación laboral por mutuo acuerdo, ofreciendo como principal incentivo una gratificación extraordinaria. Esta compensación se calcula al 90% del salario bruto mensual por cada año de servicio, con un límite máximo equivalente a 24 sueldos. Si el monto total no supera los $80 millones, se abona en una única cuota; en caso contrario, se divide en dos pagos mensuales iguales y consecutivos.



No todos los empleados son elegibles para participar. Se excluyen aquellos que enfrenten procesos o condenas por delitos contra la administración pública, tengan procedimientos disciplinarios en curso, hayan iniciado trámites jubilatorios o renuncias pendientes, o mantengan litigios laborales (a menos que desistan expresamente). Además, quedan fuera los mayores de 62 años y el personal en cargos sindicales que no renuncien a su representación y tutela. Al adherirse, los participantes declaran no tener reclamos pendientes y aceptan no reingresar a la administración pública nacional por cinco años bajo ninguna modalidad.



El proceso de adhesión requiere la formalización ante la autoridad administrativa del trabajo, con homologación obligatoria y asesoramiento legal a través del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. La Dirección General de Recursos Humanos de ANSES es la encargada de implementar el plan, aprobar los modelos de acuerdos y supervisar los trámites. Para aquellos en licencia anual o por maternidad, la firma se pospone hasta el fin de dicho período.



Esta iniciativa forma parte de un contexto más amplio de transformación estatal, orientado a la reducción del empleo público y la optimización de recursos. Hasta el momento, no se han reportado detalles adicionales sobre el impacto esperado en la organización o reacciones de los sindicatos involucrados.