Retiros voluntarios de ANSES: cómo hacer para anotarse y cómo serán las compensaciones

La Tecla
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El programa permite la desvinculación laboral por mutuo acuerdo, ofreciendo como principal incentivo una gratificación extraordinaria. Esta compensación se calcula al 90% del salario bruto mensual por cada año de servicio, con un límite máximo equivalente a 24 sueldos. Si el monto total no supera los $80 millones, se abona en una única cuota; en caso contrario, se divide en dos pagos mensuales iguales y consecutivos.
No todos los empleados son elegibles para participar. Se excluyen aquellos que enfrenten procesos o condenas por delitos contra la administración pública, tengan procedimientos disciplinarios en curso, hayan iniciado trámites jubilatorios o renuncias pendientes, o mantengan litigios laborales (a menos que desistan expresamente). Además, quedan fuera los mayores de 62 años y el personal en cargos sindicales que no renuncien a su representación y tutela. Al adherirse, los participantes declaran no tener reclamos pendientes y aceptan no reingresar a la administración pública nacional por cinco años bajo ninguna modalidad.
El proceso de adhesión requiere la formalización ante la autoridad administrativa del trabajo, con homologación obligatoria y asesoramiento legal a través del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. La Dirección General de Recursos Humanos de ANSES es la encargada de implementar el plan, aprobar los modelos de acuerdos y supervisar los trámites. Para aquellos en licencia anual o por maternidad, la firma se pospone hasta el fin de dicho período.
Esta iniciativa forma parte de un contexto más amplio de transformación estatal, orientado a la reducción del empleo público y la optimización de recursos. Hasta el momento, no se han reportado detalles adicionales sobre el impacto esperado en la organización o reacciones de los sindicatos involucrados.