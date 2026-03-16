Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de marzo de 2026 NUEVO ESCENARIO

Escuelas, sueldos y obras: la Provincia mostró números y lanzó cambios en el sistema educativo

La ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, repasó el inicio de clases, defendió el plan de infraestructura y anunció medidas para reorganizar cargos docentes. También advirtió sobre el impacto de la caída de nacimientos y cuestionó la paralización de obras escolares financiadas por la Nación.

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