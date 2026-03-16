16 de marzo de 2026
NUEVO ESCENARIO
Escuelas, sueldos y obras: la Provincia mostró números y lanzó cambios en el sistema educativo
La ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, repasó el inicio de clases, defendió el plan de infraestructura y anunció medidas para reorganizar cargos docentes. También advirtió sobre el impacto de la caída de nacimientos y cuestionó la paralización de obras escolares financiadas por la Nación.
La ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, encabezó una conferencia en la que repasó el inicio del ciclo lectivo 2026, detalló el plan de infraestructura escolar de la provincia y analizó el nuevo escenario educativo marcado por la caída de los nacimientos y una cobertura cercana a la universalización.
Durante su exposición, la funcionaria contextualizó la magnitud del sistema educativo bonaerense, el más grande del país, con más de 5 millones de estudiantes, cerca de 20 mil unidades educativas, 400 mil docentes y 80 mil auxiliares. En ese marco, remarcó que las comparaciones con otras provincias resultan limitadas debido a la escala del sistema provincial.
Inicio de clases y financiamiento
Terigi explicó que en la primera semana de febrero la Provincia transfirió 8.500 millones de pesos a los consejos escolares para garantizar las condiciones básicas de inicio del ciclo lectivo, con gastos destinados a mantenimiento y servicios esenciales como limpieza de tanques, desinfección, provisión de agua potable y artículos de higiene.
En paralelo, los municipios comenzaron a recibir desde el 16 de enero las transferencias del Fondo Educativo 2026, que este año se distribuye antes del inicio de clases gracias a la existencia de presupuesto nacional. Según detalló la ministra, los distritos recibirán 599.000 millones de pesos a lo largo del año, de los cuales 138.000 millones corresponden al primer trimestre.
El ciclo lectivo comenzó de manera anticipada para 1.080.000 estudiantes que participaron de instancias de acompañamiento pedagógico para recuperar materias pendientes: 149.000 de nivel primario y 931.000 del nivel secundario.
Ausentismo y políticas educativas
La ministra también presentó la campaña “Modo Clases Activado”, orientada a mejorar la asistencia escolar. La iniciativa surge a partir de la detección de un fenómeno creciente de “asistencia intermitente”, especialmente desde la pandemia, que afecta incluso a la educación inicial y primaria.
Entre las medidas adoptadas se incluyen cartas enviadas a todas las familias de los 135 distritos, materiales gráficos para escuelas, producción de contenidos audiovisuales realizados por docentes y la distribución de informes estadísticos a cada establecimiento con datos de asistencia y rendimiento.
En materia salarial, el gobierno provincial acordó con los gremios docentes un aumento del 7,5% para el bimestre marzo-abril, que se suma al 1,5% otorgado en febrero, alcanzando un incremento acumulado del 9% a fines de abril, con reapertura de paritarias prevista para mayo.
Además, la provincia puso en marcha un sistema de reorganización de cargos docentes que permite concentrar horas de trabajo en una misma institución cuando se generan vacantes, con el objetivo de fortalecer los equipos educativos y dar continuidad a los proyectos institucionales.
Regulación de celulares y prevención del UPD
Otro de los puntos abordados fue la implementación de la ley provincial 15.534, que regula el uso de celulares en escuelas primarias. La normativa establece pautas para su utilización pedagógica y promueve acuerdos institucionales para evitar conflictos derivados del uso de dispositivos.
En paralelo, la cartera educativa coordinó con los ministerios de Seguridad y Salud y con municipios acciones preventivas frente al denominado “Último Primer Día” (UPD), con estrategias de cuidado para estudiantes del último año del secundario y protocolos para situaciones de intoxicación o consumo de alcohol.
En tanto, Terigi anunció la puesta en marcha de una política de reordenamiento y unificación de módulos y cargos docentes destinada a concentrar la carga horaria de los profesores en un mismo establecimiento. La medida alcanza a docentes de Educación Física, Educación Artística y Lengua Extranjera de todos los niveles, así como a profesores de escuelas secundarias orientadas, técnicas, agrarias y especializadas en arte. El objetivo es reducir la fragmentación laboral que obliga a muchos docentes a distribuir sus horas en varias instituciones.
El mecanismo se activa cuando se produce una vacante por jubilación, renuncia u otras causas: la institución debe ofrecer primero ese cargo a docentes titulares o provisionales que ya trabajan en la escuela y cuentan con el título habilitante correspondiente, pero que tienen parte de su carga horaria en otro establecimiento. Todo el proceso se realiza de forma digital y se resuelve en un plazo de entre 24 y 48 horas, lo que, según la cartera educativa, permitirá consolidar equipos institucionales y fortalecer la continuidad de los proyectos pedagógicos dentro de cada escuela.
Plan de infraestructura escolar
Uno de los ejes centrales de la conferencia fue el plan de infraestructura educativa, que la funcionaria definió como el más ambicioso de las últimas décadas en la provincia.
Según detalló, ya se alcanzaron 310 nuevos edificios escolares inaugurados, con 1.351 aulas construidas, 225 edificios nuevos y 519 establecimientos refaccionados integralmente. Entre los hitos recientes destacó la inauguración de seis edificios escolares en un solo día en el distrito de Ezeiza.
Las obras responden a diferentes necesidades del sistema: ampliación de vacantes en zonas con crecimiento poblacional, reemplazo de edificios obsoletos y creación de sedes propias para escuelas secundarias que funcionaban dentro de edificios de primaria.
Terigi también cuestionó la paralización de obras educativas financiadas por la Nación. Según indicó, 83 proyectos de edificios escolares quedaron abandonados desde diciembre de 2023. De ese total, 15 fueron finalizados con fondos provinciales o municipales y 12 están en ejecución o próximas a reiniciarse, mientras que el resto permanece suspendido.
Nuevo escenario
Finalmente, la ministra describió un cambio estructural en el sistema educativo bonaerense: por primera vez se combinan un fuerte descenso demográfico y una cobertura educativa cercana a la universalización.
De acuerdo con datos oficiales, los nacimientos en la provincia cayeron 44,8% entre 2014 y 2023, por encima del promedio nacional. En paralelo, las tasas de asistencia escolar alcanzan 93,3% a los 4 años, 97,1% a los 5, 96,8% a los 12 y 87,7% a los 17, según el censo 2022.
Este escenario —explicó Terigi— permitirá en los próximos años reordenar la oferta educativa, reducir la cantidad de estudiantes por aula, ampliar la jornada escolar y reforzar recursos en escuelas con mayor vulnerabilidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo bonaerense.