Murió Marcelo Araujo, histórica voz del fútbol argentino

El periodismo deportivo argentino atraviesa un momento de profunda tristeza tras conocerse la muerte de Marcelo Araujo, uno de los narradores más emblemáticos de la televisión nacional. Tenía 78 años y durante más de cuatro décadas fue una de las voces que acompañó a millones de argentinos cada fin de semana frente a la pantalla.



Con un estilo apasionado y una forma muy particular de relatar, Araujo se convirtió en una figura central del fútbol televisado en el país. Su voz quedó asociada a momentos inolvidables del deporte argentino y a una época en la que las transmisiones deportivas comenzaron a ocupar un lugar cada vez más importante en la televisión abierta.



Nacido en Buenos Aires en 1947, Araujo inició su carrera en la radio, medio en el que dio sus primeros pasos como relator deportivo.



Con el tiempo dio el salto a la televisión, donde consolidó una trayectoria que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más reconocidas del periodismo deportivo argentino.



Su gran salto de popularidad llegó con el histórico programa Fútbol de Primera, ciclo que durante años llevó los goles y los momentos más importantes del campeonato local a los hogares argentinos. Araujo fue la voz principal del programa durante una etapa clave, entre finales de los años 80 y gran parte de los 90, cuando el ciclo se convirtió en un clásico de los domingos por la noche.



Durante ese período formó una recordada dupla con el histórico comentarista Enrique Macaya Márquez. Juntos protagonizaron algunas de las transmisiones más emblemáticas del fútbol argentino, combinando el relato apasionado de Araujo con el análisis del experimentado periodista.



A lo largo de su carrera relató partidos de la Primera División, torneos internacionales y encuentros de la selección argentina. Su estilo directo, cargado de emoción y con frases que muchos fanáticos aún recuerdan, lo convirtió en una referencia para varias generaciones de seguidores del fútbol.



Más allá de las distintas etapas de su carrera, Marcelo Araujo dejó una marca profunda en el relato deportivo argentino. Su voz quedó ligada a la emoción del gol, a las noches de fútbol frente al televisor y a una época en la que el relato televisivo se convirtió en parte de la cultura popular.



