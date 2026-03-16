16 de marzo de 2026
LATECLA MAR DEL PLATA
Baja participación en internas del PJ: el peronismo marplatense pierde fuerza
Con un padrón de más de 31 mil afiliados, solo alrededor de 5 mil votaron en las elecciones internas del PJ en General Pueyrredon, lo que refleja el desinterés y la debilidad del movimiento en una ciudad con casi 580 mil electores. Además, no se cumpliría la máxima “quien gana conduce, quien pierde acompaña”, agravando la situación.
Las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) en General Pueyrredon, que abarca Mar del Plata, cerraron este domingo con una participación que apenas superó los 5 mil votantes, un número que pone en evidencia el escaso interés de los afiliados peronistas por involucrarse en la vida partidaria. Este bajo número, similar al registrado en las internas de 2022 donde votaron poco más de 5.300 personas, contrasta drásticamente con el padrón total de afiliados al PJ en el distrito, que asciende a 31.347 habilitados según datos oficiales de la Junta Electoral bonaerense.
En un contexto donde el electorado general de Mar del Plata ronda los 575.613 votantes, esta magra convocatoria demuestra cómo el movimiento ha perdido músculo en la ciudad.
Este declive se debe en gran medida a la gestión de figuras clave como Fernanda Raverta y el sector de La Cámpora, cuya influencia ha generado divisiones internas y un alejamiento de la base militante. A esto se suma una oposición dentro del peronismo que, lejos de revitalizar el partido, no logra mover el amperímetro ni generar entusiasmo entre los afiliados.
Las listas que se postularon en estas internas fueron dos, tras un proceso de alianzas y estrategias que fusionó propuestas iniciales: la Lista 4 “Patria Sí, Colonia No”, encabezada por Daniel Di Bártolo y respaldada por Raverta y La Cámpora; y la Lista 6 “Peronismo Derecho al Futuro”, liderada por Adriana Donzelli y alineada con el gobernador Axel Kicillof y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
Aunque se esperaba una contienda reñida, la baja participación subraya la necesidad urgente de una renovación que reconecte al PJ con sus raíces y con la ciudadanía marplatense.
Este resultado no solo afecta la dinámica interna del partido, sino que también envía una señal clara al peronismo bonaerense en su conjunto: sin una mayor inclusión y movilización, el movimiento arriesga seguir perdiendo terreno en uno de los bastiones más importantes. Una situación que se profundizaría si se cumple que el bando perdedor no acompaña a la conducción, como sugieren los rumores.