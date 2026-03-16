Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de marzo de 2026 LATECLA MAR DEL PLATA

Baja participación en internas del PJ: el peronismo marplatense pierde fuerza

Con un padrón de más de 31 mil afiliados, solo alrededor de 5 mil votaron en las elecciones internas del PJ en General Pueyrredon, lo que refleja el desinterés y la debilidad del movimiento en una ciudad con casi 580 mil electores. Además, no se cumpliría la máxima “quien gana conduce, quien pierde acompaña”, agravando la situación.

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