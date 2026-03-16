Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de marzo de 2026 SEMANA COMPLICADA

Paro universitario: qué universidades adhieren, cuánto dura y qué reclaman los docentes

Gremios denuncian un salario real 35,6% por debajo del nivel de 2023 y exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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