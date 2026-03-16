16 de marzo de 2026
SEMANA COMPLICADA
Paro universitario: qué universidades adhieren, cuánto dura y qué reclaman los docentes
Gremios denuncian un salario real 35,6% por debajo del nivel de 2023 y exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Comenzó este lunes el paro nacional universitario convocado por las dos federaciones docentes mayoritarias, Conadu Histórica y Conadu, con un cronograma de cese de actividades que se extiende en dos tramos: del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30. A ese plan se sumaron los docentes de la UBA, quienes votaron parar por tiempo indeterminado hasta que se les abone el 55,4% de aumento salarial establecido por la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795. La medida tiene alcance nacional y cuenta con la adhesión de las principales universidades públicas del país, entre ellas la UNC, la UNLP, la UTN, la UNR, la UNT, la UNNE, la UNCAUS, la UNSa, la UNER y la UNPAZ.
El reclamo central es la recomposición salarial frente al atraso acumulado por la inflación y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso el año pasado, que prevé mayor presupuesto para el funcionamiento de todas las casas de altos estudios. Los docentes de la UBA presentaron un informe que revela que el salario real se encuentra en su mínimo histórico: 35,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023 e incluso 2,7% inferior a los peores registros de 2004. Los gremios también exigen la convocatoria a paritarias libres para discutir condiciones salariales.
En La Plata, la UNLP atraviesa la semana con medidas de fuerza tanto de docentes como de nodocentes. Los primeros paran hasta el 22 de marzo en el marco del plan de lucha de Conadu, que prevé además nuevas semanas de huelga a partir del 30 de marzo y del 27 de abril. Los trabajadores nodocentes, nucleados en FATUN, realizaron este lunes un paro de 24 horas en defensa del salario, los derechos laborales y el financiamiento universitario.
Como parte de la jornada de protesta, este martes 17 se realizará una marcha de antorchas en La Plata, convocada por el Frente Gremial Universitario —integrado por ADULP, ATULP y FULP—, que partirá a las 18 desde el Rectorado de la UNLP, en 7 entre 47 y 48.
Previamente, desde las 17, representantes gremiales ofrecerán una conferencia de prensa en la sede de ATULP, en 44 entre 9 y 10, para detallar las medidas y la movilización. Las organizaciones remarcaron que todas las acciones apuntan a defender el financiamiento del sistema universitario público.