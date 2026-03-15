Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de marzo de 2026 VOTO A VOTO

La Cámpora retiene la conducción del PJ marplatense y derrota al kicillofismo

Daniel Di Bártolo se alzó con la victoria sobre la lista de Adriana Donzelli, ratificando el liderazgo territorial de Fernanda Raverta en el distrito frente al desafío planteado por el armado del gobernador Axel Kicillof y el sindicalismo local. Con el escrutinio finalizado en la Escuela Técnica N°3, el kirchnerismo orgánico logra blindar su estructura de cara al reordenamiento político de 2027.

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