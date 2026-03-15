15 de marzo de 2026
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La Cámpora retiene la conducción del PJ marplatense y derrota al kicillofismo
Daniel Di Bártolo se alzó con la victoria sobre la lista de Adriana Donzelli, ratificando el liderazgo territorial de Fernanda Raverta en el distrito frente al desafío planteado por el armado del gobernador Axel Kicillof y el sindicalismo local. Con el escrutinio finalizado en la Escuela Técnica N°3, el kirchnerismo orgánico logra blindar su estructura de cara al reordenamiento político de 2027.
Pasadas las primeras horas del cierre de urnas, el escrutinio en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°3 confirmó la tendencia que se palpitaba en un recuento de extrema paridad: la Lista 4, “Patria Sí, Colonia No”, se quedó con la conducción del Partido Justicialista de Mar del Plata y Batán.
La nómina encabezada por Daniel Di Bártolo logró prevalecer sobre la propuesta de la Lista 6, liderada por Adriana Donzelli, en una contienda que puso a prueba la capacidad de resistencia de la estructura camporista frente a una coalición inédita que agrupó al kicillofismo, el gremialismo y sectores del peronismo tradicional.
La victoria fue celebrada con fervor en las inmediaciones de la calle 14 de Julio, donde la marcha peronista y los cánticos de apoyo a Cristina Kirchner marcaron el clima de una militancia que interpretó el resultado como una validación de su conducción política.