Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de marzo de 2026 “HIPOCRESÍA”

Kicillof criticó al gobierno por el Desloma-gate: “Se han puesto la gorra toda la vida”

El gobernador bonaerense dijo que la gente “merece una explicación” y que la administración libertaria pone “normas que después no pueden cumplir”.

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