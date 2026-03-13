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13 de marzo de 2026
“HIPOCRESÍA”

Kicillof criticó al gobierno por el Desloma-gate: “Se han puesto la gorra toda la vida”

El gobernador bonaerense dijo que la gente “merece una explicación” y que la administración libertaria pone “normas que después no pueden cumplir”.

Kicillof criticó al gobierno por el Desloma-gate: “Se han puesto la gorra toda la vida”
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó fuertemente al jefe de gabinete Manuel Adorni y al gobierno nacional en general por la “hipocresía” que revela la inclusión de la esposa del alto funcionario en un viaje oficial, revelada fortuitamente por la difusión de una foto.

“Adorni es un hombre que se ha pasado señalando. Él mismo anunció que estaba prohibido que viajaran familiares en la comitiva oficial”, puntualizó Kicillof.

Por eso, el mandatario bonaerense dijo que “la gente se merece una explicación de tipos que se han puesto la gorra toda la vida”.

“Los funcionarios no tenemos mucho en lo patrimonial, por reglamento y normativas que existen. Tenemos que mostrar nuestro patrimonio y explicarlo. Entonces, las explicaciones que tenga que dar cualquier funcionario las tiene que dar”, dijo el Gobernador.

“Creo que la gente se merece una explicación de tipos que se han puesto la gorra toda la vida para señalar que todos hacen todo mal”, enfatizó Kicillof. “Si se ponen la gorra con todo el mundo, tienen que explicar las cosas como son. Ponen normativas que después no pueden cumplir. Después, cuando las propias reglas que imponen no se cumplen, dicen Nos persigue la prensa y empiezan a atacar a todo el mundo.”
 

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