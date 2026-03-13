Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de marzo de 2026 ECONOMÍA EN EL SÓTANO

Efecto glaciación: lapidario informe sobre destrucción de empleos con el mileismo

Un relevamiento de los economistas Martín Pollera y Mariano Macchioli, del Grupo Atenas, señala que entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 el sector industrial perdió más de 290.000 empleos formales, con el cierre de 32 empresas por día.

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