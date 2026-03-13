13 de marzo de 2026
ECONOMÍA EN EL SÓTANO
Efecto glaciación: lapidario informe sobre destrucción de empleos con el mileismo
Un relevamiento de los economistas Martín Pollera y Mariano Macchioli, del Grupo Atenas, señala que entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 el sector industrial perdió más de 290.000 empleos formales, con el cierre de 32 empresas por día.
Un informe del Grupo Atenas, liderado por los economistas Martín Pollera y Mariano Macchioli, bajo el título “El desarme industrial en la era de la glaciación productiva: no hay empleo”, traza un preocupante panorama tras dos años de políticas económicas de Javier Milei.
El trabajo indica que la destrucción sistemática de puestos de trabajo en el sector productivo se ha convertido en un rasgo distintivo de la gestión económica del Gobierno nacional, con una dinámica persistente.
Así, durante este periodo cerraron 32 empresas por día y se perdieron unos 290.000 empleos formales entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.
En detalle, la pérdida de puestos de trabajo directos en el sector manufacturero supera los 73.000, con otros 23.000 perdidos por encadenamiento productivos. En total, el sector industrial perdió unos 104.000 puestos de trabajo.
El estudio explica que “un estudio reciente del CEHEAL (2026), publicado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, documenta la caída del peso del PBI industrial en la economía argentina: en 2023 el PBI industrial fue del 16,5% de la economía, contra el 13,7% registrado en 2025. “La industria muestra la peor performance entre todos los sectores de actividad, con una caída estructural que supera lo meramente coyuntural”, señalaron.
Entre los motivos del derrumbe, el Grupo Atenas explica que responde a causas sistémicas vinculadas con el esquema macroeconómico. El gobierno priorizó la desinflación a corto plazo mediante una combinación de políticas contractivas simultáneas:
- Ajuste fiscal: consolidación presupuestaria basada en el recorte del gasto público para limitar la emisión monetaria.
- Tasas de interés reales elevadas: política monetaria persistentemente
restrictiva que encarece el crédito productivo.
- Apertura comercial con atraso cambiario: apertura prácticamente irrestricta junto con un tipo de cambio atrasado que se utiliza como ancla nominal de precios.
El trabajo también desgrana las tres grandes dificultades generadas desde la política económica:
* Caída de la demanda agregada: el ajuste fiscal vía tarifazos, el recorte en jubilaciones y en prestaciones del PAMI obliga a los hogares a destinar más ingreso a bienes públicos y medicamentos, restando capacidad de consumo.
* Tarifazos energéticos: el fuerte incremento de los costos energéticos representa una pérdida directa de competitividad industrial.
*Apertura con atraso cambiario: constituye un incentivo a importar en
sustitución de la producción local, en un mundo que tiende al proteccionismo.
Dentro de este oscuro panorama, el relevamiento destaca que los sectores más afectados por la pérdida del empleo son “Textiles, confecciones y calzado” y “Metales y productos de metal”, seguido de “Madera, celulosa y papel”.
En cuanto al discurso del Gobierno, que sostiene que el empleo industrial perdido será absorbido por los sectores extractivos, Pollera y Macchioli explican que los datos muestran que esta recomposición no se está produciendo.
Así, con 104.000 empleos directos e indirectos destruidos, el sector Agropecuario apenas sumó 10.000 nuevos puestos, mientras que Minería y Energía registró una caída de 322 empleos.