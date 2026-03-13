13 de marzo de 2026
COPARTICIPACIóN
Coparticipación bajo presión: ajuste nacional vuelve a achicar los recursos provinciales
Un informe señala que los fondos que la Nación gira a las provincias cayeron en términos reales durante el primer bimestre de 2026. Aunque Buenos Aires recibió más pesos que un año atrás, el aumento del 24,1% en la coparticipación quedó por debajo de la inflación y terminó reduciendo el poder real de esos recursos.
El ajuste fiscal del gobierno nacional sigue impactando en las finanzas provinciales en el inicio de 2026. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los Recursos de Origen Nacional que reciben las provincias cayeron 5,5% en términos reales durante el primer bimestre del año, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos retrocedió 6,9% en comparación con el mismo período del año pasado.
En febrero, la tendencia se repitió en casi todo el país: todas las jurisdicciones registraron caídas reales, con una única excepción. Salta mostró un leve crecimiento de 0,6%, mientras que el resto de las provincias experimentó retrocesos en los fondos que reciben desde la Nación.
En el caso de Buenos Aires, el informe advierte una situación particularmente sensible por su peso demográfico y fiscal. Durante febrero de 2026 la provincia registró una caída interanual del 3,9% en los recursos de origen nacional y del 5,9% en la coparticipación en términos reales, ubicándose entre las jurisdicciones más afectadas junto con la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, en términos nominales los números muestran otra cara. Según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, en febrero de 2026 llegaron a la provincia $1.254.278 millones en coparticipación, frente a $1.010.727 millones del mismo mes de 2025. La diferencia de $243.550 millones representa un crecimiento nominal del 24,1% interanual.
La aparente contradicción se explica por el impacto de la inflación. Aunque los montos transferidos aumentan en pesos, no logran compensar la suba de precios, que en febrero registró un incremento mensual de 2,9% y acumula 33,1% interanual. En ese contexto, los recursos que reciben las provincias pierden poder real, aun cuando los números nominales reflejen aumentos.
A esto se suma que las provincias intentan compensar la caída de los fondos nacionales con recursos propios, como Ingresos Brutos o impuestos inmobiliarios y automotores. Estos tributos mostraron una suba interanual del 11,6% en enero, aunque el CEPA advierte que la mejora se compara con un 2024 excepcionalmente bajo. Si se toma una perspectiva más amplia, los ingresos provinciales propios acumulan una caída real del 7,3% desde la asunción de Javier Milei.
En paralelo, las transferencias discrecionales del Tesoro Nacional (ATN) continúan siendo marginales dentro del financiamiento provincial. Durante el primer bimestre se concentraron principalmente en Entre Ríos, que recibió más de $12.000 millones, seguida por Córdoba y La Pampa. En todo 2025, los ATN no superaron el 2% de los recursos totales en ninguna provincia, lo que confirma su peso limitado dentro de las finanzas provinciales.