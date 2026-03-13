Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de marzo de 2026 COPARTICIPACIóN

Coparticipación bajo presión: ajuste nacional vuelve a achicar los recursos provinciales

Un informe señala que los fondos que la Nación gira a las provincias cayeron en términos reales durante el primer bimestre de 2026. Aunque Buenos Aires recibió más pesos que un año atrás, el aumento del 24,1% en la coparticipación quedó por debajo de la inflación y terminó reduciendo el poder real de esos recursos.

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