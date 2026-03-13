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13 de marzo de 2026
CONCEJO DELIBERANTE LA PLATA

Comisiones: el reparto del poder dividido entre peronistas y libertarios

Quiénes presidirán las comisiones más importantes como Legislación, Hacienda, Planeamiento y Seguridad

Comisiones: el reparto del poder dividido entre peronistas y libertarios
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Tras semanas de discusiones, acuerdos y desacuerdos, finalmente el presidente del Concejo Deliberante de La Plata, Marcelo Galland, logró los consensos para la conformación de las comisiones permanentes del cuerpo legislativo. La distribución fue pareja, y desde el oficialismo celebraron que las comisiones del Concejo representarán a todas las fuerzas que lo componen.


Cómo quedó el reparto

Dentro del bloque Unión por la Patria, Pablo Elías presidirá Hacienda (ex campora, ahora alakista); Sergio Resa (mesa chica de Alak) quedará al frente de Planeamiento y Juan Granillo Fernández (responde a Toloza Paz) continuará en Legislación. En tanto, Micaela Maggio (responde a Guillermo “Nano” Cara) seguirá en Salud, Ona Parrilli (de la bancaria) encabezará Desarrollo Local, Sol Maluendez Niñeces y Adolescencia y Gisella Di Dio Equidad y Género.

Por su parte, La Libertad Avanza tendrá a Juan Pablo Allan en Seguridad, Gastón Álvarez en Obras Públicas, Sabrina Morales en Ambiente y Florencia Barcia en Transporte.
En el PRO, Nicolás Morzone presidirá Turismo, mientras que Melany Horomadiuk, de ASAP Nueva Generación, encabezará Cultura y Educación.


Cómo funcionan las comisiones del Concejo Deliberante

Cada comisión está integrada por ocho concejales, uno preside y los 7 restantes conforman el total del cuerpo. Cada equipo se ocupa de analizar y tratar los expedientes ingresados por el Ejecutivo, los concejales y también los asuntos particulares, presentados por vecinos y vecinas. Su función es debatir y darle luego despacho a cada proyecto para que sea tratado en el recinto.

El reglamento interno del Concejo establece en su artículo 20 que el presidente designará a los concejales que integrarán las comisiones permanentes "previa consulta a los bloques políticos, tendiendo a la igualdad y equidad entre mujeres y hombres y respetando la representación que cada uno de éstos tenga en el seno del cuerpo". Y determina que deberán considerarse "en primer término" los bloques cuya composición "sea de un número de tres o mayor de tres concejales". En este marco, el reparto quedó absolutamente polarizado entre peronistas y libertarios.

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