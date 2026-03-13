Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de marzo de 2026 JUDICIALES

Embargo millonario por cloacas: Provincia apela y culpa a Nación por el freno de obras

La Justicia ordenó inmovilizar más de $157.000 millones para garantizar el saneamiento del sistema hídrico de la Región. El gobierno de Kicillof sostiene que el fallo es “imposible de cumplir” por el recorte de fondos nacionales.

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