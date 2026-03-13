Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de marzo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

El peronismo marplatense va a las urnas entre el olor a nafta y el fantasma de la traición

A escasas horas del domingo 15 de marzo, la interna del PJ de General Pueyrredon se ha transformado en un tablero de desconfianzas cruzadas y billeteras abiertas. Entre el "vecinalismo" táctico de Gustavo Pulti y la movilización rentada, las dos listas llegan a la recta final con más dudas que certezas, mientras los recursos provinciales bajan al territorio para saldar deudas ajenas en una elección donde nadie quiere que le cuenten las costillas.

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