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13 de marzo de 2026
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Cuba liberará a 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano

El gobierno cubano anunció la excarcelación de los detenidos luego de gestiones de la Santa Sede

Cuba liberará a 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano
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De forma reciente,  el gobierno de Cuba anunció la liberación de 51 personas que se encontraban detenidas en distintas cárceles del país, tras un acuerdo alcanzado con el Vaticano.
 

La medida se concretará en los próximos días y fue presentada por las autoridades como un gesto de buena voluntad en el marco de la relación histórica entre la isla y la Santa Sede.
 

La decisión se da luego de gestiones diplomáticas del Vaticano que, en distintas ocasiones, ha actuado como mediador en procesos similares vinculados con la situación de presos en Cuba. 
 

Desde el gobierno señalaron que los beneficiados con la excarcelación habían cumplido una parte considerable de sus condenas y mantuvieron buena conducta durante su tiempo en prisión.
 

Por el momento, no se difundieron los nombres de las personas que serán liberadas, ni se precisó si, entre ellas, hay detenidos considerados presos políticos por organizaciones internacionales de derechos humanos.
 

El anuncio se produce en un contexto complejo para el país, marcado por una profunda crisis económica, problemas energéticos y un escenario político de creciente presión internacional. 
 

En ese marco, la excarcelación fue interpretada como un intento de distensión y de apertura al diálogo en medio de las tensiones que atraviesa la isla.

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