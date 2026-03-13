Volver | La Tecla Informe Especial 13 de marzo de 2026 CASINO

Por Juan Pablo Carvajal

juampa82

Necochea: una venta al mejor postor

La gestión de Arturo Rojas intenta vender el predio desde hace años, pero la Justicia ya frenó el proceso dos veces. Vecinos y ambientales cuestionan la venta sin estudios de impacto ni participación ciudadana.

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