12 de marzo de 2026
TERROR EN ESTADOS UNIDOS
Conmoción en Michigan: un hombre estrelló su vehículo contra una sinagoga y fue abatido tras un feroz tiroteo
El atacante, que portaba un rifle de asalto, embistió el Templo Israel en West Bloomfield y se enfrentó a los tiros con el personal de seguridad antes de morir dentro de su auto incendiado; un guardia resultó herido y el FBI trabaja en la zona bajo máxima alerta.
Una tarde de extrema tensión se vivió este jueves en la localidad de West Bloomfield Township, Michigan, cuando un sospechoso armado con un rifle protagonizó un violento ataque contra el Templo Israel. El incidente comenzó minutos después de las 12:30, cuando el individuo dirigió su vehículo a toda velocidad contra la estructura de la sinagoga, ubicada en las inmediaciones de Walnut Lake Road y Drake Road, desatando el pánico entre los presentes. Según los primeros reportes de las fuerzas de seguridad, el impacto fue seguido por una balacera inmediata, lo que obligó a una respuesta de emergencia a gran escala en un área que alberga no solo el centro religioso, sino también una escuela con numerosos niños en su interior.
El desarrollo del ataque fue frenético y terminó con la muerte del agresor en el lugar de los hechos. Tras embestir el edificio, el sospechoso fue interceptado por el personal de seguridad privada del templo, lo que derivó en un intenso intercambio de disparos. En medio del enfrentamiento, el vehículo del atacante comenzó a arder en llamas, quedando el sujeto atrapado y sin vida dentro del habitáculo. Si bien la policía aún intenta determinar si el deceso se produjo por las heridas de bala o por el incendio posterior, la rápida intervención de los guardias evitó que el tirador lograra ingresar a las instalaciones principales, donde se desarrollaban actividades habituales.
A pesar de la magnitud del atentado, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales entre los feligreses, el personal administrativo o los alumnos de la escuela adyacente, quienes fueron evacuados de manera exitosa bajo estrictos protocolos de seguridad. El único herido reportado fue un guardia de seguridad del templo, quien fue atropellado por el atacante durante la maniobra inicial de embestida. El efectivo fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde permanece bajo observación médica, aunque los informes preliminares indican que su vida no correría peligro inmediato tras el violento impacto.
La respuesta de las fuerzas de seguridad fue masiva y coordinada, involucrando a la Policía de West Bloomfield y Farmington Hills bajo la carátula inicial de "tirador activo". A los pocos minutos de la primera alerta, efectivos de la Policía Estatal de Michigan (MSP) y agentes federales de la ATF y el FBI se sumaron al operativo para establecer un perímetro de exclusión de más de un kilómetro a la redonda. El alguacil del condado de Oakland, Michael Bouchard, llevó tranquilidad a la población cerca de las 14:00 al confirmar que la amenaza había sido neutralizada y que no existían riesgos adicionales para la comunidad, aunque la presencia policial se mantuvo reforzada durante el resto de la jornada.
El impacto del suceso repercutió rápidamente en toda la región metropolitana, llevando a la Federación Judía de Detroit a activar un protocolo de cierre total para todas las instituciones, escuelas y centros comunitarios de la zona. Esta medida de "blindaje" se mantuvo por casi dos horas, hasta que la situación en West Bloomfield fue declarada bajo control. Desde la organización B'nai Brith Canada emitieron un duro comunicado condenando el ataque y señalando que este episodio se enmarca en un contexto de creciente antisemitismo, exigiendo medidas de fondo para garantizar la integridad de la comunidad judía en América del Norte.
En el plano político, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, manifestó su profunda preocupación por el ataque y aseguró que los recursos del estado están a disposición de la investigación en curso. Del mismo modo, congresistas de diversos sectores, como Haley Stevens y Rashida Tlaib, calificaron lo ocurrido como un acto de violencia "horroroso" y llamaron a la unidad frente a las agresiones en lugares de culto. Por su parte, desde la Casa Blanca confirmaron que el presidente Donald Trump fue informado sobre los pormenores del incidente, mientras se aguardan peritajes clave sobre el armamento utilizado y el perfil del atacante.
Este violento episodio ocurre en un momento de máxima sensibilidad en los Estados Unidos, donde los delitos de odio y los ataques contra sinagogas han experimentado un incremento alarmante en el último año. Las autoridades locales ya habían reforzado los patrullajes en zonas con alta densidad de población judía, como Dearborn y Bloomfield Hills, pero el ataque de este jueves pone en jaque nuevamente los esquemas de prevención. Mientras la identidad del sospechoso permanece bajo reserva por motivos de investigación, los equipos forenses continúan trabajando sobre los restos del vehículo incendiado para hallar pistas que expliquen las motivaciones detrás de esta jornada de terror.