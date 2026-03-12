Conmoción en Michigan: un hombre estrelló su vehículo contra una sinagoga y fue abatido tras un feroz tiroteo

LEGISLATURA

El Senado procrastina y la Bicameral de fondos municipales retrasa su conformación Con los siete miembros de Diputados ya designados, faltan confirmar los cinco representantes de la Cámara Alta. Para la oposición, la tardanza obedece a la interna peronista. En abril llega el primer desembolso, según el cronograma elaborado para distribuir un porcentaje del Endeudamiento.