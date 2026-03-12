Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de marzo de 2026 APUNTÓ DURO

A diestra y siniestra: intendente denunció pacto de LLA y los K para perjudicarlo

El jefe comunal de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, los acusó de obstruir de manera “sistemática” su gestión. Y añadió que ambos sectores tienen “falta de honestidad intelectual”.

