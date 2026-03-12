Apps
APUNTÓ DURO

A diestra y siniestra: intendente denunció pacto de LLA y los K para perjudicarlo

El jefe comunal de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, los acusó de obstruir de manera “sistemática” su gestión. Y añadió que ambos sectores tienen “falta de honestidad intelectual”.

A diestra y siniestra: intendente denunció pacto de LLA y los K para perjudicarlo
La apertura de las sesiones ordinarias del Concejo deliberante de 25 de Mayo no estuvo exenta de polémica, luego de que intendente Ramiro Egüen reprochase la actitud de los bloques de La Libertad Avanza y de Fuerza Patria 

“Es asombroso ver cómo sectores que se encuentran en las antípodas ideológicas, hoy coinciden en un solo objetivo: impedir que 25 de Mayo avance. El kirchnerismo y sectores de La Libertad Avanza local parecen haber encontrado un punto de unión en el bloqueo constante”, dijo.

La expresión estuvo referida a lo que el alcalde considera un bloqueo sistemático, que impide el financiamiento -en algunos de los casos- de servicios esenciales como el Hospital Unzué y la red vial local.

En tal sentido, el jefe comunal cuestionó la coherencia de estos espacios ante la sociedad, al preguntarse: “¿Cómo explican ante sus votantes que terminen obstruyendo las herramientas que el vecino necesita para vivir mejor? Esta no es una coincidencia programática; es la unión de quienes no tienen una propuesta superadora”. 

Cabe recordar que tras iniciar su carrera política en el GEN de Margarita Stolbizer, Egüen se sumó en 2025 a las filas libertarias, pero antes de las legislativas del año pasado decidió pasarse a un sello vecinal con el que logró el triunfo en las urnas.
 

