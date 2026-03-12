Alerta en los Oscar 2026: refuerzan la seguridad tras advertencia del FBI

La Academia de Hollywood y las autoridades locales elevaron el nivel de preparación para la gala más importante del cine mundial. El ágape será conducido por segundo año consecutivo por Conan O’Brien y transmitido en vivo desde las 19:00.

De forma reciente, el FBI distribuyó una alerta a agencias de seguridad en California en la que se menciona información de inteligencia obtenida a principios de febrero de 2026. El documento indica que Irán habría considerado llevar a cabo un “ataque sorpresa” utilizando vehículos aéreos no tripulados (drones) lanzados desde una embarcación no identificada frente a la costa estadounidense, dirigido a objetivos no especificados en el estado de California, como posible represalia por acciones militares de Estados Unidos contra territorio iraní.



Las autoridades enfatizaron que no existe una amenaza creíble o inminente confirmada contra el evento, y que la advertencia tiene carácter preventivo.



Sin embargo, el contexto de escalada en Medio Oriente, con ataques estadounidenses e israelíes a instalaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní a finales de febrero, motivó la adopción de medidas extraordinarias.



El productor ejecutivo de la ceremonia, Raj Kapoor, declaró: “Contamos con el apoyo del FBI y del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), y es una colaboración muy cercana. Este espectáculo tiene que funcionar como reloj, pero queremos que todos los que vengan al evento, quienes lo presencien o incluso los fans que estén fuera de las barricadas se sientan seguros, protegidos y bienvenidos”.



Entre las medidas reforzadas se encuentran el despliegue de aproximadamente 1.000 agentes de seguridad privada, junto a policías uniformados, unidades SWAT, perros detectores de explosivos y drones de vigilancia. Además, se estableció un perímetro de seguridad de alrededor de una milla alrededor del Dolby Theatre, con controles exhaustivos de vehículos y personas. También se implementará un sistema de “lockdown” una vez que los invitados ingresen al recinto, todo ello en estrecha coordinación entre la Academia, el FBI, el LAPD, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles y otras agencias federales.



El gobernador de California, Gavin Newsom, señaló que se encuentra en constante coordinación con funcionarios de seguridad e inteligencia para monitorear posibles amenazas vinculadas al conflicto en Medio Oriente, aunque aclaró que no hay indicios de amenazas inminentes en el estado.

