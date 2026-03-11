Apps
IMPASSE

UCR: Fernández no tuvo quórum y se suspendió la reunión del Comité de Contingencia

El titular del organismo dio de baja la cita para mañana hasta que se resuelvan las cuestiones judicializadas.

El presidente del Comité de Contingencia de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense, Miguel Fernández, suspendió la reunión prevista para mañana “hasta tanto se resuelvan las cuestiones planteadas en sede judicial”.

Así lo anunció esta noche en una nota dirigida a los plenaristas, en la que hace notar que, “en virtud de la existencia de una cuestión actualmente judicializada, tanto por miembros del Comité de Contingencia como por afiliados”, se decidió suspender el encuentro.

Ocurre que la UCR atraviesa un trance convulsionado de cara a las elecciones internas del partido, y en particular, respecto del adelantamiento de esos comicios, con una presentación judicial ante el Juzgado Federal con competencia electoral de La Plata, que comanda el juez Alejo Ramos Padilla.

El magistrado rechazó un recurso que había presentado el sector encabezado por Fernández para suspender la interna, en desacuerdo con lo dispuesto por el Comité previamente para adelantar las elecciones al 7 de junio. Pero no se pronunció sobre la validez del cónclave en que se determinó esa fecha.

Es decir, que la decisión de adelantar las elecciones aún está en el limbo, y sólo se dirimirá cuando desde el partido respondan ciertos requerimientos del juez sobre la validez y legalidad de las reuniones en que se decidió el adelantamiento.


 

