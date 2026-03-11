11 de marzo de 2026
PROYECTO
Buscan crear nuevos juzgados federales en municipios clave del GBA
El diputado nacional Sebastián Galmarini presentó iniciativas en ese sentido, para “descomprimir” los tribunales de San Martín. Propone crear un juzgado en San Isidro y otro en Morón.
Con el objetivo de “descomprimir” los Tribunales Federales de San Martín y “mejorar el acceso a la Justicia en municipios clave” del norte y oeste del Gran Buenos Aires (GBA), el diputado nacional Sebastián Galmarini, del Frente Renovador, presentó sendos proyectos para crear nuevos juzgados en los distritos de Morón y San Isidro.
La idea es ampliar la estructura de la Justicia Federal en el conurbano “ante el crecimiento sostenido de la litigiosidad” en esa región, de manera de “redistribuir la carga de causas que actualmente se concentran en los tribunales federales con asiento en General San Martín”, explicó el massismo en un comunicado.
Las iniciativas gemelas de Galmarini proponen crear un juzgado federal de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo en San Isidro, y otro en Morón, que cubra los mismos fueros.
El primero tendría jurisdicción sobre los municipios de San Isidro, Tigre, San Fernando y Vicente López; el segundo extendería su competencia sobre los partidos de Morón, La Matanza, Merlo, Moreno y Marcos Paz.
“La actual estructura judicial resulta insuficiente para dar respuesta adecuada y oportuna a la demanda existente, generando demoras que afectan el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”, explica Galmarini en cada uno de sus proyectos.
“Los datos estadísticos disponibles ponen de manifiesto de manera contundente el estado de saturación que atraviesan los Juzgados Federales de General San Martín. La zona norte del conurbano bonaerense ha experimentado en las últimas décadas un crecimiento demográfico y económico sostenido, con el consiguiente incremento de la actividad comercial, las inversiones y la litigiosidad en todas sus formas. Sin embargo, la estructura judicial federal no ha acompañado ese crecimiento, manteniéndose prácticamente inmóvil desde la organización original de la década de 1950”, señala el diputado nacional.