11 de marzo de 2026
FIN DE UNA ERA
Baradel se va del SUTEBA y ya está lista la sucesión en el principal gremio docente
Después de dos décadas al frente del mayor gremio docente del país, el sindicalista no se presentará a las elecciones y dejará el timón a su sucesora. ¿Quién es?
A pocos días de un hecho atípico (el primer paro docente que impide el inicio normal de las clases en la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Axel Kicillof), Roberto Baradel anunció que no se presentará a las elecciones en el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) este año y que dejará de conducirlo tras veinte años de manejar el timón del principal gremio docente del país.
Baradel, que desde hace dos décadas está al frente del SUTEBA, y que ha tenido buena relación con Kicillof y el kirchnerismo, dijo que la renovación “fortalece a la organización y le da continuidad en el tiempo” y destacó: “Los sindicatos son parte de una construcción colectiva y no patrimonio de los dirigentes”.
Voceros del gremio afirmaron que el alejamiento de su histórico conductor al fin de su actual mandato “es parte de una decisión conjunta y consensuada” y que la lista oficialista será encabezada por la actual secretaria adjunta del sindicato, María Laura Torre.
También destacaron que la lista para la sucesión incluirá “gente joven” para renovar la composición de la dirigencia.
Luego de dar un paso al costado, Baradel “va a seguir siendo un referente permanente” y estará “conectado” al sindicato aun sin tener un cargo, afirmaron.
Las elecciones en el SUTEBA tendrán lugar el 13 de mayo, y el 23 de ese mismo mes se producirá el recambio de autoridades.