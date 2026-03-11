Apps
Miércoles, 11 marzo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
11 de marzo de 2026
FIN DE UNA ERA

Baradel se va del SUTEBA y ya está lista la sucesión en el principal gremio docente

Después de dos décadas al frente del mayor gremio docente del país, el sindicalista no se presentará a las elecciones y dejará el timón a su sucesora. ¿Quién es?

Baradel se va del SUTEBA y ya está lista la sucesión en el principal gremio docente
Compartir

A pocos días de un hecho atípico (el primer paro docente que impide el inicio normal de las clases en la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Axel Kicillof), Roberto Baradel anunció que no se presentará a las elecciones en el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) este año y que dejará de conducirlo tras veinte años de manejar el timón del principal gremio docente del país.

Baradel, que desde hace dos décadas está al frente del SUTEBA, y que ha tenido buena relación con Kicillof y el kirchnerismo, dijo que la renovación “fortalece a la organización y le da continuidad en el tiempo” y destacó: “Los sindicatos son parte de una construcción colectiva y no patrimonio de los dirigentes”.

Voceros del gremio afirmaron que el alejamiento de su histórico conductor al fin de su actual mandato “es parte de una decisión conjunta y consensuada” y que la lista oficialista será encabezada por la actual secretaria adjunta del sindicato, María Laura Torre.

También destacaron que la lista para la sucesión incluirá “gente joven” para renovar la composición de la dirigencia.

Luego de dar un paso al costado, Baradel “va a seguir siendo un referente permanente” y estará “conectado” al sindicato aun sin tener un cargo, afirmaron.

Las elecciones en el SUTEBA tendrán lugar el 13 de mayo, y el 23 de ese mismo mes se producirá el recambio de autoridades.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

RANKING

Cae la imagen de casi todos los gobernadores: ¿quiénes zafan de la debacle?

Sólo siete de los 24 mandatarios lograron mejorar su percepción en la gente este mes; los otros 17, incluido Kicillof, sufrieron una merma. Te contamos cuáles son los gobernadores mejor conceptuados y cuáles están peor vistos.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Dunas en venta: la Corte le pone un freno al negocio inmobiliario en la costa de Gesell

Interna en el PJ: dos ministros de Kicillof se desconocieron y pelean mano a mano

Escándalo en el PJ marplatense: denuncian a La Cámpora por cerrar la sede

PASO y desdoblamiento: la discusión que se reedita

Rosca política y un "impuesto estúpido" que incomodó a más de uno en Expoagro

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET