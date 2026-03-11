Apps
FINAL CASI FELIZ

Una buena: reabrió un frigorífico en Morón y se salvaron 120 puestos de trabajo

Tras la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense y el municipio, la empresa retrotrajo los despidos y reabrirá sus puertas, aunque con 20 empleados menos.

En un contexto de recesión en el que una empresa tras otra cierra sus puertas o despide empleados en la provincia de Buenos Aires, es como una gota en el mar, pero para 120 familias de Morón es como nacer de nuevo. Un frigorífico que había cerrado sus puertas, dejando en la calle a 140 trabajadores, volverá a abrir, con una dotación de 120, tras la intervención de funcionarios del municipio y del Ministerio de Trabajo bonaerense.

Se trata del frigorífico Ganadera San Roque, que a fines de febrero bajó la persiana y envió telegramas de despido a sus 140 empleados. El argumento para el cierre era el mismo que habitualmente esgrimen las empresas productivas que en los últimos años vienen cerrando plantas o líneas de producción o recurren a desvinculaciones y suspensiones: la baja en el consumo y la competencia con productos importados, en este caso, carne.

La cartera laboral bonaerense, conducida por Walter Correa, tomó intervención, y llamó a una audiencia de conciliación a las partes. De esa audiencia también participaron funcionarios de la Municipalidad moronense, que comanda Lucas Ghi, ya que en la comuna había preocupación por las consecuencias que podría acarrear en el distrito el cierre del frigorífico.

El Ministerio dispuso la conciliación obligatoria por 15 días, en busca de acercar posiciones en el conflicto.

Finalmente se llegó a una solución, aunque parcial: Ganadera San Roque reabrirá sus puertas, aunque con 120 empleados, quedando en pie el despido de los otros 20.

De esa veintena de trabajadores que quedarán fuera, 15 ya aceptaron la propuesta de la empresa, y los cinco restantes están en veremos al momento de publicarse esta nota.
 

