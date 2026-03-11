Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de marzo de 2026 FINAL CASI FELIZ

Una buena: reabrió un frigorífico en Morón y se salvaron 120 puestos de trabajo

Tras la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense y el municipio, la empresa retrotrajo los despidos y reabrirá sus puertas, aunque con 20 empleados menos.

