11 de marzo de 2026
INSÓLITO
Conflicto en FATE: la empresa agita el temor a un accidente nuclear
Los dueños de la compañía advirtieron que no pueden hacerse cargo de la seguridad en la planta, donde hay un acelerador de electrones de uso industrial. El sindicato aseguró que mantendrá los equipos en buen estado y pidió que envíen inspectores especializados.
El presidente de la Fábrica Argentina de Tejidos Engomados (FATE), Javier Madanes Quintanilla, le echó leña al fuego del conflicto que la compañía mantiene con los 920 empleados despedidos al cerrar su planta en Virreyes: advirtió que “no puede garantizar la seguridad” porque en las instalaciones, ocupadas por los trabajadores, hay material radiactivo.
La empresa envió una carta a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) en la que advierte que “no puede garantizar la seguridad ni la diligencia necesaria” porque la planta se encuentra “usurpada”.
El material radiactivo es el que utiliza un acelerador lineal de electrones que se encuentra dentro del edificio y que fue licenciado a FATE para emplear en sus procesos industriales.
“Nuestro carácter de Titular de la Licencia referida nos exige responsabilidad por la seguridad radiológica y física, como así también asegurar que el uso de los materiales radioactivos y radiaciones ionizantes autorizados, se efectúe contando con las instalaciones apropiadas y con el personal idóneo necesario”, explica la compañía en su misiva.
Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) salieron a relativizar la advertencia de la firma.
“FATE contradice todos sus dichos anteriores durante estos años en los que, cuando fuera consultado por esta entidad gremial sobre potenciales problemas vinculados a radioactividad emanada por las máquinas, e incluso ante inspecciones ministeriales, la empresa ha sostenido con firmeza que no había ningún tipo de riesgo”, enfatizó el SUTNA en una nota elevada a la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.
“Sin perjuicio de ello, este sindicato reafirma su total predisposición para mantener todos los equipos productivos en buen estado, por lo que solicita a esta cartera que tome las medidas necesarias para garantizar la intervención de inspectores de la Autoridad Regulatoria Nuclear, a fin que lleven adelante los controles que crean necesarios”, se explaya el SUTNA en su escrito.
“Remarcamos que, como sucede desde el 18 de febrero, esta entidad sindical no obstruye el libre acceso a la planta de FATE; por lo tanto, no encontrarán por parte de esta entidad sindical impedimento alguno para el ingreso de los inspectores”, indica el texto.
La controversia se produce luego de que la Justicia fallara a favor del sindicato en relación a la ocupación de la planta y denegando el pedido de desalojo realizado por la empresa, al considerar que se trata de una medida de protesta legítima en el marco de un conflicto laboral.