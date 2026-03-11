Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de marzo de 2026 INSÓLITO

Conflicto en FATE: la empresa agita el temor a un accidente nuclear

Los dueños de la compañía advirtieron que no pueden hacerse cargo de la seguridad en la planta, donde hay un acelerador de electrones de uso industrial. El sindicato aseguró que mantendrá los equipos en buen estado y pidió que envíen inspectores especializados.

