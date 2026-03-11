11 de marzo de 2026
CONTROVERSIA ATR
Éramos pocos... Los colegios privados también se meten en la polémica por las tasas
La asociación que representa a las escuelas con fines de lucro pidió permiso para aumentar las cuotas por el impacto de los tributos municipales.
Como si la polémica por la cantidad y volumen de las tasas que cobran los municipios de la provincia de Buenos Aires no sumara ya suficientes capítulos, ahora un nuevo jugador apretó Play: los colegios privados.
La sanción de una nueva ordenanza en Pilar, que duplica el monto de la tasa de seguridad e higiene y fija un monto por empleado para las pequeñas y medianas empresas (pymes), impacta en ambos ítems sobre la ecuación económica de los colegios, y la asociación que los representa la toma como ejemplo de la presión tributaria que deben enfrentar las instituciones educativas.
Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (AIEPBA), dijo que un colegio mediano podría tener que pagar más de 20 millones de pesos al año en tasas municipales, lo cual “en el contexto actual es realmente inexplicable”.
La entidad que nuclea a las escuelas privadas a nivel nacional, AIEPA (Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina), difundió un comunicado en el que afirma que los colegios bonaerenses están en situación de “alerta” por la presión fiscal, y que hay alarma por la posibilidad de que otros municipios repitan la movida de Pilar.
Casi un tercio de los alumnos de primaria y secundaria en la provincia de Buenos Aires asisten a escuelas privadas, muchas de ellas subvencionadas parcialmente por el Estado provincial. Esta característica hace que los aumentos de cuotas deban ser previamente autorizados por la Provincia.