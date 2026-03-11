Inseguridad en La Plata: "A Pepe le conocemos la cara, pero no sabemos qué carajo hace"

El Concejo Deliberante de La Plata renovó en diciembre de 2025 su composición con doce concejales que asumieron por cuatro años. La victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre le permitió al oficialismo sumar nuevos representantes y consolidar una mayoría clave para el proyecto político del intendente Julio Alak.



De esta forma, la nueva composición está integrada por doce representantes peronistas, siete libertarios, dos del PRO, uno de la UCR, uno de ASAP Nueva Generación y uno del unibloque Propuesta Vecinal.



Con esta renovación, el Concejo inicia un ciclo marcado por nuevos equilibrios internos, la presión de las agendas partidarias y el desafío de consolidar consensos en una ciudad atravesada por demandas crecientes en temas como inseguridad y presupuesto.



El disparador de un intenso debate en el que se involucraron todos los bloques el jueves pasado, en la primera sesión del año del Concejo Deliberante, fue la inseguridad.

En este tema, la oposición parece encontrar consenso y considera “el problema de la inseguridad” como el flagelo más importante que tiene la ciudad.



En este sentido, las críticas al intendente Julio Alak por las políticas en materia de prevención del delito llevaron a los concejales del PRO y La Libertad Avanza a declarar “la emergencia en seguridad pública” con la presentación de un proyecto de ordenanza que declara la emergencia en seguridad en el distrito y le da herramientas para reasignar partidas y realizar contrataciones directas.



El proyecto, en concreto, apunta a invertir en monitoreo urbano, equipamiento, tecnología, logística, capacitación y recursos humanos vinculados a la seguridad ciudadana, priorizando acciones que impacten en la prevención del delito.

La respuesta del oficialismo



El concejal de Fuerza Patria, Juan Granillo Fernández, defendió la gestión municipal. El edil señaló que "no es tan sencillo" como declarar una emergencia para resolver los problemas y recordó que en diciembre se presentó el plan de seguridad municipal y que el Concejo aprobó la licitación para contratar un servicio de monitoreo privado de la seguridad pública con más de 1.200 nuevas cámaras en distintos puntos del partido.



"Hay un plan que no es sólo la incorporación de tecnología, pero es importante, en tanto que la función del Municipio es preventiva", subrayó y agregó que, aunque no hay estadísticas actualizadas porque la Procuración General aún no publicó los datos, los números a nivel nacional dados a conocer por el ministerio de Seguridad dan cuenta de que hay una tendencia del delito a la baja. "Salvo que pensemos que La Plata no forma parte de la provincia de Buenos Aires, o que somos una isla donde nos matamos unos a otros, y en el resto del país la situación es distinta", chicaneó a la oposición.



La posición libertaria



El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Guillermo Bardón, se sumó a la polémica. "A Diego Pepe le conocemos la cara, pero no sabemos qué carajo hace para la seguridad de los vecinos", lanzó y preguntó al oficialismo qué hará el intendente Alak con los seis drones que comprará el Municipio.



También preguntó a sus pares de Fuerza Patria dónde están los patrulleros y las cámaras que se compraron: "Presentamos pedidos de informes porque nadie las ve, los vecinos no las ven". Y también los inquirió por haber desactivado las garitas de seguridad en las plazas y otros espacios verdes que existían hasta diciembre de 2023.



Su par de bloque, Juan Pablo Allan, quien además es flamante presidente de la Comisión de Seguridad, consideró que "no hay decisión política" para avanzar en la prevención del delito en la ciudad. "La inseguridad es el principal problema de los platenses. Es cierto que la responsabilidad primaria es de la Provincia, pero hay otros municipios kirchneristas que han hecho mucho, como Ezeiza o como Lanús, que es un ejemplo donde hay una guardia municipal profesionalizada", ejemplificó.



"Se necesita decisión política; si subestimamos el problema, es difícil que podamos encontrar soluciones que están esperando los vecinos", insistió y adelantó que en la Comisión de Seguridad se tratarán "todos los proyectos" que sirvan para brindar instrumentos. "Pero no subestimemos el problema porque en octubre el plan económico tuvo un respaldo contundente en las urnas", le respondió al oficialismo.



Desde ese mismo bloque, Florencia Barcia se sumó a la polémica y recordó que sufrió dos robos el año pasado, el último estando presente en su domicilio. "Sólo voy a decir que me robaron el 30 de noviembre estando en mi casa y todavía, cuatro meses después, no tuve ningún resultado. Vivo con alarma, con miedo, no salgo después de las 20 de mi casa", dijo y lanzó: "Mucha estadística, pocos resultados".



Polémica por el 24 de marzo



Los siete ediles de La Libertad Avanza (LLA) y los dos del bloque de Propuesta Republicana (PRO) ya le avisaron al presidente del cuerpo, Marcelo Galland, que no asistirán este año a la sesión especial programada en la ex Comisaría Quinta el próximo 20 de marzo, por considerar que el oficialismo hace un "uso político" de la fecha y critica al Gobierno nacional. Se trata de la primera vez que toman tal determinación, ya que varios de los legisladores que confirmaron su ausencia participaron en años anteriores de la conmemoración.