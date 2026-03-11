11 de marzo de 2026
INTERNA OFICIALISTA
PASO y desdoblamiento: la discusión que se reedita
La relación entre el espacio de Kicillof y La Cámpora se torna insostenible, pero desde ambos lados aceptan que la unidad es la única opción para ganarle a Milei. Una vez más las modificaciones al sistema electoral bonaerense sobre la mesa de discusión. “Son discusiones que seguramente vamos a tener", afirmó Bianco.
Tras las definiciones que marcaron el proceso electoral de 2025, en la provincia de Buenos Aires comenzaron a adelantarse las discusiones para evitar repetir ese escenario. El peronismo vuelve a mostrar tensiones internas mientras se abre el debate sobre la estrategia electoral de cara a los próximos comicios.
La discusión es entre dirigentes e intendentes, algunos de los cuales estuvieron en la Asamblea Legislativa. Entre los jefes comunales del MDF volvió a aparecer la idea de adelantar las elecciones provinciales y desdoblarlas de las nacionales.
Los jefes comunales del kicillofismo valoran el desdoblamiento porque consideran que les permitió defender sus gestiones, sostener el control de los Concejos Deliberantes y posicionarse políticamente de cara a 2027. Sin embargo, también surge otra preocupación entre los alcaldes: cómo afrontar la restricción a las reelecciones indefinidas y qué alternativas podrían impulsarse para sortear ese límite, aunque por ahora admiten que no existe una hoja de ruta definida.
A la discusión se suman otros dos factores clave: las PASO y el sistema de votación. Las primarias fueron suspendidas en 2025 y están previstas nuevamente para 2027, aunque la definición que adopte el Gobierno Nacional podría impactar en la Provincia. En paralelo, el debate sobre la implementación de la BUP —impulsada por sectores libertarios— también aparece en el escenario, aunque el justicialismo bonaerense se muestra reticente.
Desde el entorno del Gobernador sostienen que es probable que muchas provincias adelanten sus elecciones a marzo o abril. Sobre las primarias, remarcan que la decisión nacional será determinante. En ese marco, en el kicillofismo consideran que sería conveniente mantener las PASO para ordenar la interna del peronismo.
Aseguran en la Gobernación que la intención es sostener una herramienta electoral que permita contener dentro de la misma alianza a todos los sectores, sin romper con el kirchnerismo ni con el massismo.
Desde La Cámpora sostienen que hasta el momento no fueron convocados a discutir una eventual reforma electoral y mantienen su rechazo al desdoblamiento. El diputado Facundo Tignanelli cuestionó la propuesta impulsada por intendentes kicillofistas y señaló que resulta llamativo que “quienes pretenden definir el candidato presidencial del peronismo luego busquen separar las elecciones provinciales de las nacionales”.
Desde la gestión bonaerense no descartan reformas electorales
Durante la conferencia de prensa semanal en la Casa de Gobierno, el funcionario respondió consultas sobre el escenario electoral, el debate sobre las PASO y la posibilidad de un frente opositor ampliado. Bianco explicó que el gobierno bonaerense mantiene conversaciones con la Junta Electoral para revisar aspectos técnicos del régimen electoral provincial, particularmente tras la experiencia del último proceso electoral.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que el Ejecutivo provincial analiza posibles reformas al sistema electoral de la provincia de Buenos Aires y se mostró a favor de construir una alternativa política amplia de cara a 2027 frente al gobierno nacional encabezado por Javier Milei.
Según indicó, la provincia tuvo que organizar los comicios bajo un esquema normativo antiguo cuando el gobernador Axel Kicillof resolvió desdoblar la elección provincial de la nacional.
“Quedamos en el marco de una ley del año 1946 que nunca se había utilizado para este tipo de proceso y que tenía plazos muy exiguos para organizar la elección”, señaló.
En ese sentido, anticipó que podría impulsarse una reforma de carácter permanente para adecuar los tiempos y procedimientos del calendario electoral.
El ministro también mencionó que existen discusiones abiertas a nivel nacional que eventualmente podrían impactar en la provincia, como la implementación de la boleta única y el futuro del sistema de elecciones primarias.
“Son discusiones que seguramente también vamos a tener que dar en la provincia de Buenos Aires”, afirmó.
Bianco recordó que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) continúan vigentes en el marco legal bonaerense, pese a que fueron suspendidas de manera excepcional en el último proceso electoral. “Hoy en día están vigentes”, aclaró.
Además, adelantó que otro de los temas que volverá a debatirse en la Legislatura es la posibilidad de modificar el régimen de reelecciones para intendentes. “Es algo que hemos planteado y que inclusive varias fuerzas políticas también han vuelto a poner sobre la mesa”, indicó.