Buenos Aires 11 de marzo de 2026

PASO y desdoblamiento: la discusión que se reedita

La relación entre el espacio de Kicillof y La Cámpora se torna insostenible, pero desde ambos lados aceptan que la unidad es la única opción para ganarle a Milei. Una vez más las modificaciones al sistema electoral bonaerense sobre la mesa de discusión. “Son discusiones que seguramente vamos a tener", afirmó Bianco.

