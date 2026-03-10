Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de marzo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Crece la tensión judicial por la construcción de un megaproyecto en Mar del Plata

Organizaciones civiles denuncian irregularidades en el expediente del proyecto inmobiliario en el chalet La Robla en Mar del Plata, mientras el sector desarrollador defiende la modernización de la costa marplatense tras el levantamiento de una medida cautelar.

