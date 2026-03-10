Apps
Martes, 10 marzo 2026
Argentina
Buenos Aires
10 de marzo de 2026
LEGISLATURA

Libertarios dialoguistas quieren incluir la reiterancia en el Código Procesal Penal

Con la firma de Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, el bloque Unión y Libertad en el Senado bonaerense buscan endurecer los requisitos para lograr la excarcelación ante la sucesión de delitos.

Libertarios dialoguistas quieren incluir la reiterancia en el Código Procesal Penal
Los senadores bonaerenses Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, del bloque Unión y Libertad, presentaron un proyecto de ley para incorporar la reiterancia en el Código Procesal Penal, para agravar las causales de excarcelación a quienes cometen delitos en el territorio bonaerense. 

De aprobarse la propuesta, si una persona comete dos o más delitos de la misma naturaleza en un período no mayor a cinco años no podrá pedir la excarcelación, terminando así con lo que se conoce como “puerta giratoria”.

La iniciativa modifica el artículo 17 de la Ley N°11.922, a fin de que en ningún caso se conceda la excarcelación cuando hubiere” indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación”.  

En sus fundamentos, explican que “la lentitud estructural de los procesos penales genera una situación de impunidad fáctica: individuos que son aprehendidos cometiendo delitos contra la propiedad o las personas, y que acumulan múltiples causas penales en trámite, recuperan su libertad a las pocas horas bajo el instituto de la excarcelación, regresando inmediatamente a delinquir en nuestros barrios.“Esta figura establece que la mera existencia de procesos penales previos en curso constituye una presunción legal y fundada de riesgo procesal (peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación)”.

En tal sentido, explicaron que “no podemos exigir a los vecinos del Conurbano y del interior provincial que convivan con delincuentes habituales que, amparados en las demoras del sistema, hacen del delito su modo de vida continuado. Otorgarle a los Jueces de Garantías y a los Fiscales esta herramienta procesal es un imperativo para priorizar los derechos procedimentales de las víctimas y de los ciudadanos honestos por sobre las argucias de quienes sistemáticamente desprecian la ley”.
 

