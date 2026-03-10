10 de marzo de 2026
LEGISLATURA
Libertarios dialoguistas quieren incluir la reiterancia en el Código Procesal Penal
Con la firma de Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, el bloque Unión y Libertad en el Senado bonaerense buscan endurecer los requisitos para lograr la excarcelación ante la sucesión de delitos.
Los senadores bonaerenses Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, del bloque Unión y Libertad, presentaron un proyecto de ley para incorporar la reiterancia en el Código Procesal Penal, para agravar las causales de excarcelación a quienes cometen delitos en el territorio bonaerense.
De aprobarse la propuesta, si una persona comete dos o más delitos de la misma naturaleza en un período no mayor a cinco años no podrá pedir la excarcelación, terminando así con lo que se conoce como “puerta giratoria”.
La iniciativa modifica el artículo 17 de la Ley N°11.922, a fin de que en ningún caso se conceda la excarcelación cuando hubiere” indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación”.
En sus fundamentos, explican que “la lentitud estructural de los procesos penales genera una situación de impunidad fáctica: individuos que son aprehendidos cometiendo delitos contra la propiedad o las personas, y que acumulan múltiples causas penales en trámite, recuperan su libertad a las pocas horas bajo el instituto de la excarcelación, regresando inmediatamente a delinquir en nuestros barrios.“Esta figura establece que la mera existencia de procesos penales previos en curso constituye una presunción legal y fundada de riesgo procesal (peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación)”.
En tal sentido, explicaron que “no podemos exigir a los vecinos del Conurbano y del interior provincial que convivan con delincuentes habituales que, amparados en las demoras del sistema, hacen del delito su modo de vida continuado. Otorgarle a los Jueces de Garantías y a los Fiscales esta herramienta procesal es un imperativo para priorizar los derechos procedimentales de las víctimas y de los ciudadanos honestos por sobre las argucias de quienes sistemáticamente desprecian la ley”.