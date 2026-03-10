Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de marzo de 2026 CAMBIOS

Valenzuela asumirá como senador bonaerense a la espera de definiciones sobre su futuro

Tras semanas de especulaciones, el exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, no será parte del gabinete nacional, por lo que tiene vía libre para asumir su banca en la Legislatura provincial. La decisión llega en medio de fuertes tensiones políticas dentro del oficialismo.

