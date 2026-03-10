10 de marzo de 2026
CAMBIOS
Valenzuela asumirá como senador bonaerense a la espera de definiciones sobre su futuro
Tras semanas de especulaciones, el exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, no será parte del gabinete nacional, por lo que tiene vía libre para asumir su banca en la Legislatura provincial. La decisión llega en medio de fuertes tensiones políticas dentro del oficialismo.
El exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, finalmente no se incorporará al Gobierno nacional y asumirá su banca como senador bonaerense, cargo para el que fue electo en las últimas elecciones provinciales. La decisión pone fin a meses de especulaciones sobre su desembarco en la administración libertaria y reconfigura el mapa político en la provincia de Buenos Aires.
Valenzuela había sido mencionado como el principal candidato para encabezar la nueva Agencia de Seguridad Migratoria, un organismo que el Ejecutivo planeaba crear para reforzar el control en fronteras y reformular la política migratoria bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. La ministra Alejandra Monteoliva había impulsado su incorporación al equipo nacional.
Sin embargo, la creación del organismo se fue demorando y el decreto que debía oficializar su puesta en marcha aún no fue firmado, lo que terminó diluyendo la posibilidad de que el dirigente bonaerense asumiera ese rol dentro del Gobierno.
En medio de un fuerte enfrentamiento entre la senadora nacional Patricia Bullrich y la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la decisión se vio atravesada por internas dentro del oficialismo. En la Casa Rosada habría prevalecido la postura de frenar el avance del proyecto y revisar el esquema institucional previsto para el área migratoria.
En ese contexto, Valenzuela tiene vía libre para retomar su carrera legislativa en la provincia y jurar como senador bonaerense por la Primera Sección Electoral, banca que había ganado en los comicios de septiembre pero que mantenía en licencia a la espera de su eventual salto al Ejecutivo nacional.
El dirigente libertario fue uno de los primeros referentes del PRO en pasarse a las filas de La Libertad Avanza y se había convertido en un aliado cercano del presidente Javier Milei, lo que alimentó la expectativa de que tuviera un rol relevante dentro del gabinete.
Su regreso al Senado bonaerense lo posicionaría en el centro de la disputa política provincial, donde el oficialismo libertario busca consolidar estructura territorial y proyectar candidatos de cara a las próximas elecciones.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad continúa trabajando en la reorganización del área migratoria y en la eventual creación de la agencia que había sido anunciada a comienzos de año, aunque sin definiciones públicas sobre quién quedará al frente del nuevo organismo.