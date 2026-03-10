Lorena González habló de su relación con Alberto Fernández y dudó de la denuncia de Fabiola Yáñez

De forma reciente, Lorena González, conocida por su paso por la primera edición de Gran Hermano en 2001 y actualmente empresaria en el rubro de la construcción, rompió el silencio sobre su relación sentimental con Alberto Fernández en una entrevista concedida a la periodista Fernanda Iglesias para un canal.



Asimismo, el segmento fue emitido este lunes en el programa LAM de América TV, donde Ángel de Brito lo presentó como un testimonio revelador.



La mediática explicó que conoció a Fernández “antes de ser político, cuando ejercía de abogado y nos cruzábamos en eventos de amigos en común”. Además, según relató, mantuvieron un vínculo durante un tiempo considerable, con idas y vueltas, hasta que él asumió roles políticos de mayor relevancia: “Yo tengo que agradecer lo que pasó (no tener más contacto con él) porque conocí a una persona equivocada, conocí a una persona que creía que era de una manera y resultó ser de otra”.



También hizo referencia a situaciones que vivió en esa época: “Yo creo que me iba del departamento y creo que entraba otra, Fabiola o no sé. Con el tiempo me di cuenta que era una más”.



Respecto a la denuncia por violencia de género que Fabiola Yáñez presentó contra el expresidente, Lorena González fue contundente al expresar sus dudas: “Yo a Alberto lo puedo creer capaz de cualquier cosa menos de pegarle a una mujer, al contrario, pocos tipos caballeros como él conocí en mi vida”. Al mismo tiempo, mostró comprensión hacia la denunciante: “No voy a ir en contra de una mujer porque creo que hizo lo que pudo con lo que tuvo (...) No quiero ir en contra de la persona que él eligió... Yo puedo entender a esa mujer desde el lado de mujer”.



La entrevista se da en el marco de la causa judicial que enfrenta Alberto Fernández tras la denuncia de su ex pareja, Fabiola Yáñez, por presuntos hechos de violencia de género.



